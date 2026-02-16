Chọn tuổi xông đất năm 2026 Bính Ngọ theo văn hóa dân gian

Về căn cứ chọn tuổi xông đất năm 2026 Bính Ngọ theo văn hóa dân gian, nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hải, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chia sẻ, người Việt căn cứ vào nguyên lý “đồng khí tương cầu” của âm dương, ngũ hành và ảnh hưởng của vận niên đối với địa chi (tuổi) để chọn người xông đất.

Âm dương, ngũ hành tương hợp hoặc tương hòa là tốt, tương xung hoặc tương khắc thì không chọn. Đồng thời, chọn địa chi trong năm có sao lưu chiếu tốt, tức là vận khí tốt để mời xông đất. Trong các tiêu chí đó, chỉ cần có hai yếu tố tương hợp là được.

Các gia đình người Việt thường nhờ một người phúc hậu dễ tính đến xông đất vào sáng sớm để cả năm gia đình được may mắn (Ảnh minh họa: Hà Nam).

Phương pháp chọn tuổi xông đất năm 2026 cụ thể như sau:

- Ngũ hành hợp: Khí của ngũ hành hợp thành các “tam hợp”, gồm: Thân - Tý - Thìn; Dần - Ngọ - Tuất; Tỵ - Dậu - Sửu và Hợi - Mão - Mùi (còn gọi là Ngũ hành hợp).

Theo đó, chủ nhà tuổi Tý có thể chọn người tuổi Thìn, Thân (cùng tam hợp cục) và ngược lại, để mời xông đất. Các tam hợp cục khác cũng lựa chọn tương tự.

- Âm dương hợp: Âm dương hợp còn gọi là nhị hợp hoặc lục hợp, gồm các cặp địa chi âm - dương: Dần - Hợi; Tý - Sửu; Mão - Tuất; Thìn - Dậu; Tỵ - Thân và Ngọ - Mùi.

Theo đó, chủ nhà tuổi Dần có thể chọn mời người tuổi Hợi xông đất và ngược lại. Các cặp khác cũng tương tự.

Sau khi chọn được ngũ hành hợp và âm dương hợp thì chọn các tuổi có vận khí tốt, tức là người tuổi địa chi được các sao tốt lưu chiếu trong năm.

Đặt các tuổi (địa chi) có vận niên tốt vào các quan hệ Tam hợp và Nhị hợp để chọn tuổi xông nhà phù hợp.

Năm 2026, các tuổi (địa chi) có vận khí tốt là: Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi.

Các gia chủ căn cứ phương pháp nêu trên sẽ có thể dễ dàng chọn được tuổi xông đất năm 2026 phù hợp, không chỉ về phong thủy, mà còn chọn được những người hợp với tính cách, mối quan hệ của mình.

Cụ thể tuổi xông đất năm 2026 tham khảo là:

Người tuổi Tý có thể chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu trong đó tuổi Thìn có vận khí tốt trong năm 2026.

Người tuổi Sửu có thể chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý, trong đó tuổi Dậu có vận khí tốt trong năm 2026.

Người tuổi Dần có thể chọn người tuổi Ngọ, Tuất, Hợi, trong đó tuổi Tuất, Hợi có vận khí tốt năm 2026.

Người tuổi Mão có thể chọn người tuổi Hợi, Mùi, Tuất, trong đó Hợi, Tuất là tuổi có vận khí tốt năm 2026.

Người tuổi Thìn có thể chọn người tuổi Thân, Tý, Dậu, trong đó tuổi Dậu có vận khí tốt năm 2026.

Người tuổi Tỵ có thể chọn người tuổi Dậu, Sửu, Thân trong đó tuổi Dậu có vận khí tốt năm 2026.

Người tuổi Ngọ có thể chọn người tuổi Dần, Tuất, Mùi trong đó tuổi Mùi có vận khí tốt năm 2026.

Người tuổi Mùi có thể chọn người tuổi Hợi, Mão, Ngọ trong đó tuổi Hợi, Mão có vận khí tốt năm 2026.

Người tuổi Thân có thể chọn tuổi Tý, Thìn, Tỵ trong đó tuổi Thìn có vận khí tốt năm 2026.

Người tuổi Dậu có thể chọn người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn, trong đó tuổi Thìn có vận khí tốt năm 2026.

Người tuổi Tuất có thể chọn người tuổi Mão, Ngọ, Dần trong đó tuổi Mão có vận khí tốt năm 2026.

Người tuổi Hợi có thể chọn người tuổi Mão, Mùi, Dần trong đó tuổi Mão có vận khí tốt năm 2026.

Ý nghĩa tục xông đất

Xông đất là một nét đẹp văn hóa của người Việt dịp Tết Nguyên đán. Theo quan niệm dân gian, vị khách đầu tiên đến chơi nhà sau giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết có ảnh hưởng lớn đến vận khí của cả gia đình trong suốt năm đó.

Chính vì vậy, nhiều gia đình coi trọng việc chọn người xông đất, thậm chí tự xông đất cho nhà mình để tránh điều không mong muốn.

Trong sách Việt Nam phong tục, tác giả Phan Kế Bính nêu rõ, vào ngày mồng 1 đầu năm, các gia đình người Việt thường nhờ một người phúc hậu dễ tính đến xông đất vào sáng sớm để cả năm gia đình được bán đắt buôn may.

Người xông đất nên có tuổi hợp với gia chủ, tính tình hòa nhã, cuộc sống ổn định, không gặp tang sự hay chuyện buồn trong năm cũ. Người làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc, con cháu đủ đầy thường được xem là “vía tốt”.

Mỗi vùng miền có những quan niệm khác nhau, nhưng trong văn hóa dân gian, tục xông đất thường đi kèm một số kiêng kị phổ biến. Người đang chịu tang hoặc có chuyện buồn lớn trong năm cũ thường tránh xông đất để không mang theo vận rủi.

Tránh đến xông đất khi tâm trạng không vui, lời nói nặng nề. Khi xông đất, cần nói lời hay, chúc điều tốt, tránh nhắc đến chuyện xui xẻo, mất mát hay tranh cãi…

Ngày nay, nhiều gia đình không quá đặt nặng chuyện hợp tuổi, mà chú trọng đến sự thoải mái và tinh thần vui vẻ, coi xông đất như một lời chúc xuân giản dị, nhẹ nhàng.