Đắk Lắk: Dọn nhà đón Tết phát hiện gần 40 triệu đồng nhét giữa 3 chiếc quạt

Ngày 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), anh N.V.Đ. sống tại Đắk Lắk dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ và em gái. Cả một năm bận rộn công việc nên gia đình chỉ có thể tranh thủ những ngày cuối năm để dọn nhà.

Khoảnh khắc anh Đ. tìm thấy tiền khi tháo chiếc quạt trong phòng khách (Ảnh cắt từ video).

Thời điểm hơn 11h, khi công việc thu dọn gần như hoàn tất và chỉ còn 3 chiếc quạt treo tường chưa được lau sạch nên anh Đ. quyết định tháo xuống.

Tuy nhiên, khi vừa tháo chiếc quạt đặt ở trên bộ bàn ghế gỗ, những đồng polymer còn khá mới mệnh giá 500.000 đồng rơi xuống. Thấy vậy, mẹ và em gái của anh cũng xúm lại kiểm tra. Mọi người đều bất ngờ vì khoản tiền được cất giấu bên trong chiếc quạt.

Không ai biết số tiền này được để tại đây từ bao giờ. Mẹ anh Đ. khẳng định đây cũng không phải là tiền của mình.

Sau đó, anh Đ. tiếp tục kiểm tra thêm 2 chiếc quạt treo tường khác trong nhà. Đúng như dự kiến, sau khi tháo gỡ từng chiếc quạt xuống, những khoản tiền tiếp tục được phát hiện ở bên trong.

Khi tháo chiếc quạt thứ 3 trong phòng khác, những tờ tiền lại tiếp tục rơi xuống (Ảnh cắt từ video).

"Khá lâu rồi tôi chưa vệ sinh quạt trong nhà nên không ai biết số tiền này được cất giấu từ bao giờ", anh Đ. nói.

Xem xét cẩn thận bên trong từng chiếc quạt và nhặt toàn bộ các tờ tiền ra ngoài, 3 mẹ con đếm được tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đ. cho biết, chủ nhân số tiền này là của bố anh. Do ông đã lớn tuổi, không thành thạo việc gửi tiền vào ngân hàng nên đã để tạm vào các chỗ kín trong nhà.

Sau đó, anh Đ. đã gửi lại cho ba khoản tiền này. Anh nói vui rằng, năm nay gia đình đón Tết vui hơn vì "nhân bánh tét có thịt".

Mọi khoảnh khắc từ lúc 3 mẹ con dọn nhà cửa cho tới khi phát hiện ra khoản tiền lớn giấu trong quạt đều được camera giám sát của gia đình ghi lại.

Anh Đ. đã chia sẻ video này lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm của gia đình, không ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Video thu về lượng tương tác lớn với nhiều bình luận hài hước.

"Năm nay nhà anh ăn Tết hoành tráng thế. Chắc chỉ có 3 mẹ con là vui, còn ba thì buồn", tài khoản Minh Thy nói vui.

"Trong nhà còn nhiều ngóc ngách lắm. 3 mẹ con cố tìm tòi thêm vài bữa nữa, có khi thấy tiền nhiều gấp đôi, gấp 3 đấy", tài khoản Thúy Phạm bình luận.