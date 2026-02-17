Người đàn ông sưu tầm hàng nghìn đồ vật gợi ký ức Tết xưa của người Sài Gòn

Ông Huỳnh Minh Hiệp (54 tuổi), một nhà sưu tầm nổi tiếng tại TPHCM, đã dành hơn 35 năm để gìn giữ những hiện vật mang đậm dấu ấn Sài Gòn xưa, từ năm 1930 đến 1975. Với niềm đam mê bất tận, ông đã tích lũy một kho tàng đồ sộ, không phân biệt giá trị cao thấp, nhằm lưu giữ những nét đẹp của thời gian.

Trong số các hiện vật quý giá, bộ sưu tập báo Xuân của ông Hiệp đặc biệt gây chú ý. Ông sở hữu hơn 1.000 tờ báo Việt Nam, trong đó có hơn 100 tờ nhật báo Sài Gòn xưa. Theo ông Hiệp, báo Xuân không chỉ là ấn phẩm đặc biệt dịp Tết mà còn là nơi hội tụ tinh hoa báo chí, mỹ thuật, văn chương và tinh thần xã hội của từng giai đoạn lịch sử.

"Qua từng trang báo, có thể đọc được nhịp thở đất nước, khát vọng phát triển, những chuyển động của đời sống và cả phong cách làm báo của một thời", ông chia sẻ.

Tờ báo Xuân năm 1944 là một trong những hiện vật được ông Huỳnh Minh Hiệp trân trọng.

Ông Hiệp hiện sở hữu hơn 1.000 tờ báo Việt Nam, trong đó có hơn 100 tờ nhật báo Sài Gòn xưa.

"Việc lưu giữ những ấn phẩm ấy, với tôi, là gìn giữ ký ức cộng đồng. Tôi không xem mình chỉ là người sưu tập. Tôi xem mình là người giữ hộ ký ức nghề báo - để khi cần, những giá trị ấy có thể được mở ra, chia sẻ, trích dẫn và tiếp tục lan tỏa trong đời sống truyền thông và cộng đồng hôm nay", ông Hiệp nhấn mạnh.

Bên cạnh báo Xuân, ông Hiệp còn sưu tầm nhiều đồ dùng, hiện vật gợi nhớ về Tết xưa, như những chiếc bao lì xì được dùng trước năm 2000.

Những tấm thiệp Xuân viết bằng tiếng Pháp, tiếng Anh cũng là một phần trong bộ sưu tập của ông Hiệp, phản ánh sự giao thoa văn hóa tại Sài Gòn xưa.

Ông Hiệp đang sắp xếp khay bánh mứt Tết với những món quen thuộc như bánh men, bánh sâm banh, tai heo.

Những hộp bánh bằng sắt thương hiệu Pháp, sản xuất tại Việt Nam trước năm 1970, từng là biểu tượng của giới nhà giàu Sài Gòn, với những đoạn thơ ý nghĩa được in trên vỏ hộp.

Đồ chơi trẻ em ngày xưa và nắp phén của hiệu nước Con Cọp cũng được ông Hiệp cẩn thận lưu giữ.

Đạo diễn Bá Vũ, một người bạn thân thiết của ông Hiệp, nhận định: "Bằng việc lưu giữ, sưu tầm những di vật hầu như đã thất truyền, anh Hiệp đã giữ lại phần di sản ký ức văn hoá tưởng như đã lãng quên của Sài Gòn Gia Định xưa. Đây thực sự là một bộ sưu tập độc nhất vô nhị cho muôn đời sau".

Các hiện vật được ông Hiệp sắp xếp khoa học trong không gian quán cà phê của mình, từ phòng khách, phòng nhạc đến nhà bếp, tạo nên một không gian hoài cổ độc đáo.

Dàn máy nghe nhạc Akai đời 1972, từng là món đồ xa xỉ của giới nhà giàu, vẫn được ông Hiệp sử dụng để phát những bản nhạc thu âm từ thập niên 70, mang đến không gian âm nhạc mộc mạc, cuốn hút cho quán cà phê.

Chiếc xe máy Motobecane A.B.1 đời 1938, dung tích 125cc, 3 số tay, với giấy tờ nguyên vẹn, từng thuộc sở hữu của chính quyền thời vua Bảo Đại, là một trong những hiện vật quý giá nhất của ông Hiệp.

Quán cà phê của ông Hiệp tại đường D5 (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là một bảo tàng thu nhỏ, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng và đắm mình vào không gian ký ức Sài Gòn xưa.