29 Tết: Chi tiền triệu mua gà lễ tại chợ "nhà giàu” ở Hà Nội

Chợ Hàng Bè (phường Hoàn Kiếm) chỉ dài vài trăm mét, trải dọc từ phố Gia Ngư, Hàng Bè đến ngõ Trung Yên, là một trong những khu chợ lâu đời của Hà Nội. Nơi đây nổi tiếng với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn cùng những sản vật phục vụ cúng lễ dịp Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm 29 Tết, chợ Hàng Bè đã tấp nập kẻ mua, người bán. Dòng người ra vào liên tục, ai nấy tranh thủ sắm sửa những món cuối cùng cho mâm cỗ tất niên, khiến không khí ngày cận Tết nơi đây thêm phần rộn ràng.

Sáng 29 Tết, nhu cầu mua sắm chuẩn bị mâm cúng cuối năm của người dân tăng cao, khiến khu vực Chợ Hàng Bè trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

Gà cúng ngậm hoa hồng luôn là mặt hàng bán chạy nhất tại chợ Hàng Bè mỗi dịp lễ, Tết.

Theo quan niệm của người Việt, đây là lễ vật quan trọng trong mâm cỗ cúng giao thừa, tượng trưng cho sự khởi đầu hanh thông, cầu mong tài lộc, bình an và may mắn cho gia chủ trong năm mới.

Sau khi sơ chế, gà được tạo dáng với hai cánh vắt ngược lên lưng rồi mang luộc chín. Khi hoàn tất, người bán khéo léo gài một bông hoa hồng đỏ vào miệng, tạo điểm nhấn bắt mắt cho mâm cúng ngày Tết.

Khác với những năm trước, các chủ cửa hàng bố trí thêm nhân viên giao hàng, hỗ trợ treo và cố định gà lên xe để khách thuận tiện mang về, yên tâm lựa chọn giữa lúc cao điểm.

Năm nay, giá mỗi con gà ngậm hoa hồng dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy kích cỡ và trọng lượng.

Dòng người ra vào liên tục khiến khu chợ luôn trong tình trạng đông kín, tạo nên nhịp điệu hối hả đặc trưng của sáng 29 Tết.

Sau khoảng 15 phút cân nhắc, chị Thu Hồng (phường Hoàn Kiếm) lựa chọn 5 con gà cùng 4 đĩa xôi, với tổng hóa đơn khoảng 4 triệu đồng. Chị cho biết, đã là khách quen của chợ hàng Bè nhiều năm nay, không chỉ dịp cuối năm, vào các ngày rằm, mùng một hay lễ quan trọng, chị cũng tìm đến đây để chọn thực phẩm cúng lễ.

“Giá có cao hơn một số nơi khác, nhưng tôi yên tâm về chất lượng, hình thức bày biện đẹp và hương vị”, chị Hồng chia sẻ.

Để tiết kiệm thời gian cho khách mua sắm trong giờ cao điểm, nhiều cửa hàng in sẵn mã QR, đeo trước ngực để thuận tiện thanh toán. Chỉ với điện thoại thông minh, khách có thể quét mã và hoàn tất giao dịch trong vài giây, không phải chờ đợi trả tiền mặt.

Những chuyến xe giao hàng cho khách đặt mua trực tuyến hoạt động liên tục trước các gian hàng bán gà cúng tại chợ Hàng Bè.

Bên cạnh gà cúng, các mặt hàng như xôi gấc, nguyên liệu nấu canh bóng thả, canh mọc… cũng thu hút đông người mua. Đây đều là những món ăn quen thuộc trong mâm cỗ Tết cổ truyền của nhiều gia đình Việt.