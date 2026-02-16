Cửa hàng tóc ở Hà Nội mở cửa đến 29 Tết, nửa đêm vẫn có khách đợi làm

Dịp cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu làm đẹp tăng vọt, nhiều tiệm tóc tại Hà Nội bước vào giai đoạn “chạy hết công suất”. Không còn khung giờ đóng cửa cố định, không ít cửa hàng sáng đèn xuyên đêm, khách ra vào nườm nượp, ghế ngồi kín từ trong ra ngoài.

Nằm tại phường Quốc Tử Giám, Hà Nội, 2h, tiệm làm tóc của chị Nguyễn Thị Tuyết vẫn nhộn nhịp như ban ngày. Khi phố xá bên ngoài đã thưa vắng, bên trong tiệm vẫn rộn ràng tiếng máy sấy, tiếng kéo lách cách.

Chị Tuyết gần như không có phút nghỉ. Suốt nhiều ngày qua, chị và nhân viên làm việc liên tục từ sáng đến tận rạng sáng hôm sau.

“Khách cứ nối tiếp nhau, ngày cận Tết, chúng tôi làm đến 2-3h sáng vẫn chưa xong”, chị chia sẻ.

Tiệm làm tóc nhà chị Tuyết nhộn nhịp khách ngày cuối năm (Ảnh: Nam Việt).

Tiệm mở cửa từ 7h30, sớm hơn thường lệ, nhưng phải đến gần sáng hôm sau mới đóng cửa. Những dịch vụ như uốn, nhuộm, duỗi, ép chiếm phần lớn, mỗi khách mất từ 3-4 tiếng. Đông khách, nhiều người đành bỏ về vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi.

Giá dịch vụ trong những ngày cao điểm cũng tăng nhẹ, dao động từ 10.000 đến 100.000 đồng tùy từng loại. Tuy vậy, theo chị Tuyết, lượng khách không hề giảm, thậm chí còn tăng mạnh, giúp thu nhập mỗi ngày của tiệm cao hơn khoảng 20-30% so với ngày thường.

Giữa dòng người làm đẹp xuyên đêm, chị Mai - nhân viên văn phòng - tranh thủ ghé tiệm từ 20h. Phải đến 2h, mái tóc uốn nhuộm của chị mới hoàn thiện.

“Cả năm mới có dịp nghỉ dài, nên dù muộn vẫn cố làm tóc cho đẹp để về quê, đi chơi Tết”, chị Mai nói.

Tiệm làm tóc kín chỗ ngày cuối năm (Ảnh: Nam Việt).

Không chỉ các tiệm tóc nữ, nhiều salon tóc nam cũng rơi vào tình trạng “quá tải” dịp cận Tết. Tại một cửa hàng trên đường Phương Liệt (Hà Nội), hai thợ chính là anh Hoàng và anh Dũng làm việc liên tục từ 8h đến 22h mà vẫn chưa hết khách.

Ghế cắt tóc luôn kín chỗ, khách ra vào liên tục, trong khi phía ngoài hàng dài người ngồi chờ.

Theo chủ quán, bình thường, nam giới chủ yếu cắt tóc đơn giản, nhưng dịp Tết, nhu cầu uốn, nhuộm tăng đáng kể, đặc biệt ở giới trẻ. Nhiều người sẵn sàng làm combo để “lột xác” diện mạo trước khi về quê hoặc đi chơi.

Khách xếp hàng chờ cắt tóc trước tiệm của anh Dũng (Ảnh: Nam Việt).

“Khách đông đến mức không có thời gian nghỉ. Nhiều hôm phải thay phiên nhau ăn vội, thậm chí có ngày gộp 2-3 bữa làm một vì đang ăn cũng phải đứng dậy làm tiếp”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Dũng chia sẻ, dịp giáp Tết luôn là “mùa vàng” của ngành làm đẹp. Nếu ngày thường tiệm anh 9h mới mở cửa thì vào Tết, 7h30 đã có người gọi điện sang làm tóc.

“Những ngày này chúng tôi tăng ca tới 22h, có hôm 23h mới hết khách. Giá dịch vụ cắt tóc cũng tăng lên 10.000 đồng so với ngày thường", anh Dũng chia sẻ.

Cửa hàng của anh Dũng dự kiến phục vụ khách tới trưa ngày 16/2 (tức 29 Âm lịch).

Trong lúc chờ đến lượt, anh Tuấn (26 tuổi, nhân viên kỹ thuật) cho biết đã tranh thủ ghé tiệm từ 9h, nhưng vẫn phải đợi gần một tiếng mới được cắt.

Nhiều khách hàng do bận công việc nên sát Tết mới tranh thủ đi cắt tóc, làm đẹp (Ảnh: Nam Việt).

“Cuối năm công việc bận rộn, chỉ đến lúc bắt đầu kỳ nghỉ mới có thời gian đi cắt tóc được. Tóc tai gọn gàng một chút để về quê gặp bạn bè, người thân cho tự tin hơn”, anh cười nói.

Theo anh, dù phải chờ lâu và giá có tăng nhẹ, nhưng đây là điều “chấp nhận được” vì ai cũng muốn chỉn chu hơn trước thềm năm mới.