Bài văn khấn giao thừa và lưu ý đọc văn khấn giao thừa năm Bính Ngọ 2026

Theo các chuyên gia văn hóa, để thực hiện nghi lễ cúng giao thừa theo nếp truyền thống các gia đình cần dọn dẹp nhà cửa, ban thờ sạch sẽ, tắt bớt nguồn gây ồn, ưu tiên an toàn (nhang, nến, vàng mã).

Lễ vật không cần quá cầu kỳ gồm hương, hoa tươi, đèn, nến, nước sạch, trầu cau, mâm cơm mặn hoặc chay tùy điều kiện từng nhà. Theo văn hóa ngàn xưa của người Việt nên có cặp bánh chưng, bánh dày là biểu tượng của Âm Dương, trời đất, thêm mâm ngũ quả biểu tượng cho Ngũ Hành là chuẩn chỉ.

Khi cúng giao thừa, các gia đình cần thực hiện lễ cúng giao thừa ngoài trời và lễ cúng giao thừa trong nhà.

Thứ tự hành lễ cúng giao thừa năm 2026 Bính Ngọ

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương gợi ý, khi cúng ngoài trời, các gia đình có thể đặt mâm lễ gọn gàng ở sân/ban công trước cửa, thắp hương, đọc văn khấn cúng giao thừa.

Sau khi cúng trong nhà thì vào ban thờ gia tiên, thắp hương, khấn mời gia tiên về chứng giám, phù hộ độ trì, sau đó cả nhà lễ tạ.

Về lời khấn: Giữ lời khấn mộc mạc, rõ ý tạ ơn năm cũ, cầu sức khỏe, gia đạo, công việc hanh thông nên có thêm lời hứa, nguyện sửa tính sửa nết, nguyện sống tử tế…

Chủ nhà cúng giao thừa cung kính tiễn các vị thần năm cũ - năm Ất Tỵ 2025 - ngài Ngô vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa tào Phán quan, nghênh đón các vị thần năm mới - năm Bính Ngọ 2026 - ngài Tần Vương Hành Khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

Khi đọc các bài văn khấn đều phải khấn danh của ngài Tần Vương Hành Khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

Ban thờ ngày Tết của gia đình người Việt (Ảnh: Bùi Hòa).

Văn khấn giao thừa ngoài trời

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật thần

- Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần

- Con kính lạy Ngài Cựu niên Đương cai Hành khiển

- Con kính lạy Đương niên Thiên quan (năm nào khấn danh vị của vị Hành khiển năm ấy) các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm...

Tín chủ (chúng) con là:...

Ngụ tại:...

Giao thừa chuyển năm

Năm cũ qua đi

Năm mới đã đến

Tam dương khai thái

Vạn tượng canh tân.

Ngài Thái Tuế Tôn thần trên vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh, tảo trừ yêu nghiệt.

Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân ngày đầu xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sắm sửa hương hoa phẩm vật dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén hương thơm, thành tâm bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai, Ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần; ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này.

Cúi xin các vị giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe; mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận, làm ăn phát đạt.

Chúng con lễ bục tâm thành, cúi xin chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đa Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn giao thừa trong nhà

Sau khi cung kính bày lễ lên ban thờ, gia chủ đốt nến (đèn), thắp nén hương thơm và thành kính cầu khấn:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di lặc Tôn Phật.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Long Mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Các cụ tố tiên nội, ngoại chư vị Tiên linh.

Nay phút giao thừa năm...

Tín chủ (chúng) con là:...

Ngụ tại:...

Phút giao thừa vừa tới, giờ Tý đầu xuân, đón mừng nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, dâng lên trước án, cúng dâng

Phật Thánh, dâng hiến Tôn thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, thành tâm kính lễ.

Chúng con xin kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, Phúc đức chinh thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài thần, các ngài Bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này giáng lâm trước hương án thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời các cụ Tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội, nội ngoại gia tộc, chư vị Hương linh, cúi xin giáng về linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ chúng con lại kính mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo thụ mộc ngụ tại đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước hương án thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho toàn thể gia chủ chúng con năm mới tốt lành, sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc, vạn sự tốt lành, vạn điều như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, nhất tâm kính lễ, cúi xin phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

(*Bài văn khấn tham khảo trong cuốn Văn khấn cổ truyền Việt Nam của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin).