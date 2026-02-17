“Giám đốc 13 tuổi” gây sốt ở TPHCM: Tết vẫn mê lì xì, không ai nhắc chức vụ

Sáng mùng 1 Tết, Nguyễn Nam Long ngồi lọ mọ trước màn hình máy tính, chăm chú chỉnh sửa những tấm ảnh gia đình vừa chụp đêm giao thừa.

Từng gây chú ý trong năm 2025 khi đảm nhận vai trò Giám đốc Tăng trưởng tại công ty do cha điều hành nhưng khi ở nhà, Nam Long cũng chỉ là cậu bé mười mấy tuổi. Thỉnh thoảng, Nam Long quay sang hỏi mẹ: “Bức ảnh này đẹp chưa mẹ?”.

“Ở nhà, em chỉ là một đứa con bình thường thôi, trước giờ vẫn vậy”, Nam Long nói.

Gia đình Nam Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gác lại “hiện tượng 2025”, đón Tết bình dị

Năm 2025, thông tin Nam Long đảm nhận vai trò Giám đốc Tăng trưởng tại công ty gia đình gây xôn xao. Ở tuổi 13, cậu bé phối hợp cùng các nhóm bán hàng, kỹ thuật và sản phẩm để xây dựng chiến lược tăng trưởng.

Trước đó, Nam Long từng thực tập ở một vài nơi, tự học lập trình, sử dụng tiếng Anh thành thạo và thường xuyên chia sẻ nội dung trên YouTube, LinkedIn thay vì các nền tảng giải trí phổ biến với bạn bè đồng trang lứa.

Câu chuyện về Nam Long nhận nhiều lời khen ngợi nhưng cũng kéo theo không ít băn khoăn: Liệu sớm thử sức với công việc có khiến một đứa trẻ đánh mất tuổi thơ?

Nam Long nhận được sự chú ý khi đảm nhận vai trò Giám đốc Tăng trưởng tại công ty của gia đình ở tuổi 13 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Anh Nguyễn Bình Nam - cha của Nam Long - khẳng định, gia đình chưa bao giờ đặt mục tiêu hay tạo áp lực cho con. Anh cũng nhấn mạnh, gia đình chỉ cho con thử sức và xem đây là một trải nghiệm của con tại công ty của gia đình. Hiện tại, Nam Long vẫn dành thời gian cho việc học và phát triển kỹ năng cá nhân.

Khi được hỏi có lo lắng việc con trai nổi tiếng sớm và nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, anh Nam cho biết gia đình không quá bận tâm đến những lời bàn tán đó.

Theo anh, Nam Long làm mọi việc xuất phát từ sở thích cá nhân, không chịu áp lực hay kỳ vọng từ gia đình. “Có người lo con sẽ mất tuổi thơ, nhưng thực tế con vẫn chơi game rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn bạn bè cùng tuổi”, anh nói.

Anh Nam khẳng định vợ chồng anh luôn để con phát triển tự nhiên, không đặt mục tiêu hay tạo sức ép. “Chúng tôi không mong cầu gì đặc biệt, nên tôi nghĩ con vẫn lớn lên bình thường, không khác gì các bạn đồng trang lứa”, anh chia sẻ.

Anh Nam khẳng định gia đình không đặt mục tiêu hay tạo sức ép cho các con (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Khi năm cũ khép lại, câu chuyện thành tích không còn là điều được nhắc đến nhiều nhất trong nhà. “Tết là dịp để cả nhà cùng làm việc chung, nói chuyện nhiều hơn. Không ai nhắc tới chức vụ hay thành tích gì cả. Kể cả khi Nam Long được nhiều người biết đến, điều đó cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình”, anh Nam nói.

Những ngày giáp Tết, Nam Long mang chiếc máy ảnh cũ của bố mẹ ra lau chùi, chỉnh lại dây đeo rồi tập tành chụp ảnh. Vài tháng gần đây, em bắt đầu dành nhiều thời gian cho việc chụp đường phố, phong cảnh.

“Tết này em sẽ chụp thật nhiều hình ảnh đẹp cho gia đình”, Nam Long nói như một lời hứa nhỏ đầu năm.

Phong tục đặc biệt trong gia đình đêm giao thừa

Quê nội của Nam Long ở Đà Nẵng, còn gia đình bên ngoại ở Bến Tre cũ (nay thuộc Vĩnh Long). Mỗi năm, cả nhà thay phiên về nội hoặc về ngoại ăn Tết. Năm nay, từ 24 Tết, Nam Long đã có mặt ở Đà Nẵng.

Ở nhà nội, Nam Long có nhiều anh chị em họ. Đêm giao thừa, cả gia đình quây quần nấu bánh chưng, cùng nhau tổng kết những điều vui buồn trong năm cũ. Một phong tục đặc biệt được duy trì nhiều năm mà Nam Long rất thích là tặng quà đúng khoảnh khắc giao thừa.

Nam Long thích cảm giác được quây quần bên gia đình vào dịp Tết (Ảnh: Gia đình cung cấp).

“Trước Tết, mỗi người viết tên mình vào giấy, bốc ngẫu nhiên một lá thăm và giữ kín đến phút cuối. Bốc được tên ai thì sẽ âm thầm chuẩn bị quà cho người đó. Năm nay em bốc trúng bé Bơ - em họ của em”, Nam Long kể.

Biết em họ thích đồng hồ, Nam Long không chọn qua loa. Em dành thời gian tìm hiểu, cân nhắc kiểu dáng, màu sắc rồi mới quyết định. “Em nghĩ tặng quà cũng giống như làm sản phẩm, phải hiểu người nhận”, em chia sẻ.

Khoảnh khắc trao quà là lúc cả nhà bật cười và ôm nhau chúc mừng năm mới. Với Nam Long, đó là phần vui nhất trong đêm giao thừa.

Những ngày đầu năm, Nam Long đi chúc Tết họ hàng như bao đứa trẻ khác. Em thừa nhận mình thích lì xì, nhưng niềm vui lớn hơn là được nghỉ ngơi, được sum vầy cùng gia đình, ông bà, anh chị em.

“Ngày Tết, em không muốn học nhiều mà muốn tận hưởng cuộc sống nên chơi game khá nhiều. Sau Tết, em sẽ quay lại học giữa kỳ và tiếp tục những công việc từ trước Tết”, em nói.

Không muốn trở thành "con nhà người ta"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nam Long cho biết dù xác định Tết là để nghỉ ngơi, em vẫn dành thời gian cho dự án cá nhân đầu tiên - một nền tảng trực tuyến dành cho học sinh, dự kiến ra mắt ngày 23/2.

“Ý tưởng của dự án này xuất phát từ những buổi em và bạn bè mở Google Meet, bật camera để cùng học mà không trò chuyện quá nhiều. Khi có người khác nhìn mình học, nó tạo ra một áp lực tích cực. Mình sẽ tập trung hơn và hạn chế lướt điện thoại”, Nam Long giải thích.

Dự án được em tự lập trình, phần lớn đã hoàn thiện trước Tết nên không ảnh hưởng nhiều đến kỳ nghỉ. “Em chưa bao giờ tự làm một dự án hoàn chỉnh của riêng mình nên cũng không biết sẽ ra sao. Em chỉ hy vọng càng nhiều người tham gia càng tốt”, cậu bé nói.

Tết năm nay, Nam Long dành nhiều thời gian vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ, không áp lực về công việc hay chuyện học hành (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nhắc về khoảng thời gian được chú ý trong năm 2025, Nam Long tỏ ra bình thản: “Thật ra em cũng không nổi tiếng gì nhiều, chỉ là có một khoảng thời gian ngắn được nhiều người biết đến thôi”.

Cậu bé không phủ nhận cảm giác tự hào khi nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Em cho biết những lời khen, sự ghi nhận giúp tạo thêm động lực chứ không gây áp lực. Mỗi khi nghe những người xung quanh nhắc đến mình, em cảm thấy vui vì những điều bản thân làm được.

Dù vậy, Nam Long nói em không nghĩ mình quá giỏi, cũng không mong ai lấy mình làm hình mẫu kiểu “con nhà người ta” để so sánh với những đứa trẻ khác.

Nam Long cho biết mùng 3 Tết, gia đình em sẽ về thăm ngoại ở Vĩnh Long. Đến mùng 7, cả nhà trở lại TPHCM, nhịp sống thường ngày sẽ về guồng quay cũ. Khi đó, em sẽ tập trung cho lịch học giữa kỳ, những dòng code còn dang dở và các dự định mới.

“Em rất thích Tết, thích được lì xì, thích không khí sum vầy của gia đình nên hiện tại em đang ra sức tận hưởng kỳ nghỉ của bản thân. Còn về kế hoạch tương lai, em vốn không phải kiểu người lên kế hoạch quá sớm để tránh tạo thêm áp lực cho mình. Chỉ mong năm mới, em có thêm nhiều thời gian khám phá những điều hay, điều mới, phù hợp với bản thân”, Nam Long chia sẻ.