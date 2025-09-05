Chia sẻ của cụ bà ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm xem diễu binh 2/9

Ngày đặc biệt bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm

Trở về nhà sau khi trực tiếp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (trú tại tổ dân phố Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động.

Năm nay tròn 86 tuổi, mẹ Huyến còn khỏe mạnh, minh mẫn, ánh mắt sáng. Thấy khách tới thăm, Mẹ bước ra mở cổng tiếp đón, không cần dùng đến gậy hỗ trợ.

Mẹ Huyến kể, cách đây 4 năm, Mẹ từng được ra Hà Nội. Nhưng lần trở lại Thủ đô này, với Mẹ, là một dịp rất đặc biệt.

Mẹ Trần Thị Huyến chia sẻ về kỷ niệm dịp 2/9 (Ảnh: Dương Nguyên).

"Lần đầu tiên trong đời, tôi được ngồi trực tiếp ngồi trên lễ đài Quảng trường Ba Đình xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh. Đây là kỷ niệm khó quên, tôi vui, phấn khởi lắm", mẹ Huyến thổ lộ.

Cũng bởi vì thế, trước chuyến ra Thủ đô Hà Nội, Mẹ bị đau tay trái, phải băng bó nhưng khi nhận được giấy mời tham dự chương trình, vẫn quyết tâm đi. Cùng đi với Mẹ có con dâu út và đoàn đại biểu của Hà Tĩnh.

Rạng sáng 2/9, mẹ Huyến thức dậy sớm để chuẩn bị. Mẹ được con dâu hỗ trợ chải tóc gọn gàng, vấn khăn màu đen và mặc áo dài đỏ thắm như màu cờ Tổ quốc.

Trên đường di chuyển từ khách sạn tới Quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra chương trình, Mẹ được ban tổ chức bố trí đội ngũ y tế đi cùng để hỗ trợ, chăm lo sức khỏe.

Khi đến nơi, mẹ Huyến được sắp xếp ngồi ở hàng ghế danh dự bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. "Tôi không biết trước mình được sắp xếp ngồi tại vị trí đó nên rất bất ngờ. Tôi thường nhìn thấy Tổng Bí thư Tô Lâm qua màn hình tivi, đây là lần đầu gặp ông ngoài đời", Mẹ kể.

Mẹ Trần Thị Huyến ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài xem diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 (Ảnh: TTXVN).

Mẹ Huyến cảm nhận Tổng Bí thư Tô Lâm là người ân cần, gần gũi. Mẹ chia sẻ với Tổng Bí thư về truyền thống của gia đình khi có bố là cụ Trần Hậu Trưởng, cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp vào năm 1938.

Hai con trai của mẹ là liệt sỹ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1978) và liệt sỹ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980) cùng ngã xuống khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

"Tổng Bí thư ghé tai, chăm chú lắng nghe. Tôi không may đánh rơi chiếc quạt giấy, Tổng Bí thư cúi xuống nhặt giúp. Ông còn rót nước mời tôi uống", mẹ Huyến nhớ lại.

Cụ Huyến được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2014 (Ảnh: Dương Nguyên).

"Mất 2 con nhưng Tổ quốc còn!"

Sau nghi lễ chào cờ và diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm, buổi diễu binh, diễu hành bắt đầu. Ngồi trên lễ đài, mẹ Huyến thấy từng khối diễu binh hùng tráng sải bước đều tăm tắp nối tiếp nhau đi qua.

Trên bầu trời, Mẹ nhìn thấy từng đội hình máy bay chao lượn, thả bẫy nhiệt. Từ vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa), biên đội tàu ngầm, tàu của các lực lượng vũ trang trên biển với khí tài hiện đại cùng tham gia diễu binh, được truyền hình trực tiếp qua màn hình.

Mẹ Huyến chăm chú xem diễu binh bênh cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Chụp màn hình VTV).

Sau khối diễu binh, xe tăng, xe chở tên lửa, dàn khí tài hiện đại rền vang tiến vào Quảng trường Ba Đình.

"Tôi như bị choáng ngợp, đất nước ta giờ thay đổi, phát triển nhiều quá. Nhìn hình ảnh các cháu tham gia diễu binh, diễu hành, giây phút đó, tôi nghĩ đến 2 người con liệt sỹ của mình. Mất đi các con, tôi đau lắm nhưng sự hy sinh của các con đều có ý nghĩa lớn lao. Các con mất nhưng Tổ quốc còn", mẹ Huyến thổn thức.

Mẹ Huyến cũng chia sẻ, dù có những mất mát, đau thương, nhưng nay, Mẹ được Nhà nước, chính quyền, các đoàn thể địa phương luôn đãi ngộ, quan tâm, chăm sóc. Vì thế, Mẹ luôn cảm thấy ấm lòng.

Các khối diễu binh, diễu hành trùng trùng, điệp điệp tiến qua Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Dân trí).

Mẹ Trần Thị Huyến là một trong hàng nghìn Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên cả nước. Các Mẹ đều nhận được sự quan tâm và chế độ phụng dưỡng suốt đời từ Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ trong bài diễn văn:

"Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và Nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam suốt tám mươi năm qua".