Cụ bà ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh, diễu hành là ai?

Sáng 2/9, hàng triệu người dân xem trực tiếp cũng như qua truyền hình đã được theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Chương trình diễn ra hùng tráng, đầy sức mạnh, xúc động và tự hào.

Trong số đó, người dân khi xem qua truyền hình cũng không khỏi tò mò về cụ bà tóc bạc trắng, đeo khăn vấn màu đen, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Chụp màn hình VTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận cụ bà đó chính là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, trú tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc thôn Liên Công, phường Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh cũ).

Mẹ Huyến có bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938, khi đó Mẹ mới 2 tháng tuổi. Mẹ Huyến có 2 người con trai đã hy sinh vì Tổ quốc là liệt sỹ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sỹ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980).

Mẹ Huyến hiện sinh sống cùng gia đình người con trai út, thờ bố và 2 con trai liệt sỹ.

Nhiều cán bộ và người dân địa phương chia sẻ, hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là niềm tự hào cho gia đình và quê hương Hà Tĩnh.