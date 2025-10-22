Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Phần Lan, lên đường thăm Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời Thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Chiều 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22/10, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra từ ngày 22 đến 24/10.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm chính thức tới Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm mang thông điệp về tình cảm chân thành và sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Ban - căng nói chung.

Bà Hằng cho biết, chuyến thăm Bulgaria lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại những thành tựu phát triển quan hệ, để từ đó có những định hướng mang tính chiến lược, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời hai nước lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y sinh...

Đồng thời, đây cũng là dịp để hai nước xây dựng vững chắc cầu nối tin cậy gắn kết Bulgaria với ASEAN và ngược lại, Việt Nam với EU, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.