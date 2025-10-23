Ô tô tải lật nghiêng sau pha đánh lái tránh xe ben sang đường

Tình huống diễn ra vào ngày 22/10 ở lối lên cầu Trung Hà, xã Vật Lại, Hà Nội.

Để tránh xe ben sang đường, ô tô tải đã lao sang làn ngược chiều, suýt đâm trực diện xe có camera hành trình (Video: CTV).

Chiếc xe tải lật nghiêng, tài xế bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng (Ảnh: CTV).

Sự việc cho thấy mối nguy lớn khi tài xế xe tải, xe ben không kiểm soát tốc độ và chú ý quan sát để nhường đường, vì xe chở nặng, lại đang xuống dốc như tình huống trên sẽ cần khoảng cách phanh lớn hơn các xe khác.

Bên cạnh đó, dù lái xe to hay xe nhỏ, chở nặng hay nhẹ, tài xế đều cần giảm tốc độ khi tới gần các điểm giao cắt để có thể kịp thời xử lý khi gặp chướng ngại vật. Với xe cỡ lớn, chở nặng, tài xế cần đặc biệt chú ý giảm tốc độ khi đi qua các đoạn đường dân sinh, đường nhỏ hẹp, nhiều nhánh rẽ.

"Người vẫn an toàn là may mắn rồi. Có thể xem đây như một bài học kinh nghiệm cho bác tài. Xe chở nặng thì phải chú ý kiểm soát tốc độ, nhất là khi tới gần đoạn đường giao cắt, chạy trên đường hẹp, chứ không thể cứ đổ tại chở nặng với lao dốc không phanh gấp được. Thế cứ chở nặng là được ưu tiên, được quyền không cần phanh à? Mình đi chậm thì cần gì phanh gấp. Tình huống này, theo tôi là do tài xế chủ quan và bất cẩn", tài khoản Minh Đức nêu ý kiến sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Anh Tú đồng tình: "Vậy là may mắn rồi, còn người còn của. May mà xe tải vẫn còn né kịp, không lao vào xe có camera hành trình. Sau vụ này hy vọng bác tài nhẹ chân ga hơn khi chở hàng nặng".