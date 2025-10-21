Người dân đổ xô mua lương thực trước giờ bão Fengshen áp sát

Tối 21/10, ghi nhận tại các chuỗi Bách Hóa Xanh và WinMart trên đường Âu Cơ, Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, lượng khách đến mua hàng tăng đột biến.

Ngay sau giờ tan ca, hàng trăm người dân mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm vội vã tới các cửa hàng thực phẩm để mua rau củ, đồ khô, thịt, trứng và các mặt hàng thiết yếu dự trữ ứng phó bão Fengshen (bão số 12).

Người dân xếp hàng mua lương thực tại một tiệm tạp hóa trên đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhiều người cho biết họ chuẩn bị lương thực cho 3-5 ngày, phòng trường hợp bão gây mất điện, ngập úng hoặc giao thông bị gián đoạn. Rau xanh là mặt hàng được tìm mua nhiều nhất, cùng với mì tôm, nước uống, sữa, lương khô, trứng và thực phẩm đóng hộp.

Tại một số cửa hàng Bách Hóa Xanh, các quầy rau, thịt, cá và thực phẩm đông lạnh gần như trống trơn. Nhân viên phải liên tục bổ sung hàng hóa và hỗ trợ thanh toán.

Tương tự, các siêu thị WinMart ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài, giỏ hàng chất đầy mì gói, sữa, nước đóng chai và bánh kẹo.

Quầy mì gói tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh trống trơn (Ảnh: Hoài Sơn).

Trần Anh Đức, sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, cho biết khá bất ngờ khi quầy rau, thịt gần như cháy hàng. Anh Đức ghé 2 cửa hàng rồi mà vẫn chưa mua được rau.

Anh Lưu Văn Hưng, Quản lý Bách Hóa Xanh tại Hòa Khánh, thông tin lượng khách tăng khoảng 200%, trong đó rau củ quả hết sớm nhất.

Trứng cũng là mặt hàng "cháy số lượng" tại cửa hàng Bách Hóa Xanh (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại các chợ dân sinh như Hòa Khánh, Thanh Vinh, lượng người mua cũng tăng cao, nhiều quầy rau đã hết hàng từ sớm.

Chiều 21/10, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công điện khẩn yêu cầu hoàn thành sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h ngày 22/10; đồng thời bảo đảm đủ lương thực, nhu yếu phẩm và vận động người dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày để ứng phó bão Fengshen và mưa đặc biệt lớn.