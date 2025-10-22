Nhân viên làm vỡ hơn 30 vòng ngọc quý hiếm, chủ tiệm xử lý gây xúc động

Theo Jimu News, sự việc xảy ra trong tháng 10 tại một tiệm trang sức ở thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Camera giám sát ghi lại khoảnh khắc một nhân viên trẻ trong lúc di chuyển bàn đã vô tình làm đổ hộp chứa vòng ngọc, khiến hàng chục chiếc rơi xuống nền nhà và vỡ tan.

Nhân viên này đã hoảng hốt cúi xuống nhặt, nhưng rồi bất lực ngồi sụp xuống khi nhận ra phần lớn số vòng đã bị bể nát hoàn toàn.

Trong lúc di chuyển bàn, nhân viên đã vô tình làm đổ các hộp chứa vòng ngọc (Ảnh: South China Morning Post).

Chủ tiệm họ Trình cho biết, trong số 50 chiếc vòng ngọc rơi, có hơn 30 chiếc bị vỡ. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 1 triệu tệ (hơn 3,6 tỷ đồng). Loại vòng này được chế tác từ ngọc nephrite Nga, nổi tiếng nhờ độ trong và hiếm, đồng thời không được bảo hiểm.

Do cửa hàng chưa mở cửa và chưa trải thảm dưới sàn, toàn bộ thiệt hại do ông Trình gánh chịu. Điều bất ngờ là ông Trình không bắt nhân viên phải bồi thường.

Ông chia sẻ: “Tôi và một vị khách cùng yêu cầu di chuyển bàn. Cậu nhân viên ấy hành động bất cẩn, nhưng điều này cũng thường xảy ra với những người trẻ thiếu kinh nghiệm”.

Hơn 30 chiếc vòng bị vỡ sau sự cố (Ảnh: South China Morning Post).

Ông nhấn mạnh người trẻ xứng đáng có thêm cơ hội, đồng thời hy vọng sự cố này sẽ trở thành một bài học đáng nhớ. Ông cũng quyết định giữ lại những vòng ngọc vỡ để trưng bày trong cửa hàng, nhắc nhở toàn bộ nhân viên về sự cẩn trọng trong công việc.

Nhân viên gây ra sự cố vừa tốt nghiệp đại học, chỉ mới làm việc tại tiệm vài tháng. Anh cho biết bản thân rất lo sợ và căng thẳng khi nhặt những mảnh vỡ.

“Chính sự bao dung của sếp Trình đã giữ lại hy vọng cho tương lai của tôi”, anh nói và cam kết sẽ làm việc chăm chỉ hơn để đền đáp lòng tốt này.

Thời điểm xảy ra sự việc, nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Đàm Khải (Tan Kai) - người có 6,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội - có mặt tại cửa hàng để chọn vòng ngọc và quay video sản phẩm. Chính anh là người đã nhờ nhân viên di chuyển bàn để phục vụ việc quay.

“Nếu không có yêu cầu của tôi, chuyện này đã không xảy ra”, Đàm Khải chia sẻ và cho biết đang suy nghĩ cách giúp cửa hàng khắc phục phần nào thiệt hại.

Sự việc nhanh chóng lan truyền tại Trung Quốc, thu hút hơn 30 triệu lượt xem. Nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động trước cách cả 3 bên - chủ tiệm, nhân viên và khách hàng - cùng thể hiện sự tử tế, trách nhiệm.

“Mất mát này là cú sốc lớn, nhưng cách ứng xử của họ thật khiến người ta thấy ấm lòng”, một người bình luận.

“Những vòng ngọc quý giá thế này đáng ra không nên để trên bàn mà không có biện pháp bảo vệ”, người khác góp ý.

Những chiếc vòng vỡ sau đó được trưng bày trong cửa hàng (Ảnh: South China Morning Post).

Có ý kiến còn cho rằng, có thể mài những vòng bị vỡ thành chuỗi hạt, để giảm bớt thiệt hại.

Sự cố gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng lại lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng bao dung, trách nhiệm và cách người trẻ có thể học hỏi từ sai lầm. Cách xử lý của chủ tiệm họ Trình được nhiều người đánh giá là “vừa lý trí vừa nhân văn”, tạo cơ hội để nhân viên non trẻ trưởng thành hơn trong tương lai.