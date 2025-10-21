Nụ hôn cuối của mẹ với con trai trước khi mất khiến nhiều người rơi lệ

Trải qua 10 năm điều trị căn bệnh hiếm khiến hai chân yếu ớt, chị Như Ý (ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị suy gan, phải nhập viện để lọc máu liên tục.

Dù đã được thầy thuốc dùng phác đồ tốt nhất, sức khoẻ của chị không có tiến triển.

Nghe bác sĩ báo tin "thời gian không còn nhiều, gia đình chuẩn bị tâm lý", anh Minh Tuấn - chồng nữ bệnh nhân - quyết định chuyển vợ lên tuyến trên, với hy vọng "còn nước còn tát".

Khoảnh khắc chị Như Ý gặp con trai lần cuối trước khi chuyển viện (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước khi chuyển viện, anh Tuấn đưa con trai đến gặp mẹ. Lúc đó, sức khỏe kiệt quệ, trí nhớ rối loạn, chị Như Ý vẫn gắng gượng dặn dò: "Con phải nghe lời ông bà và bố Tuấn nhé".

Đứa trẻ hồn nhiên ôm mẹ, không hề biết đó là lần cuối cùng được cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng. Khoảnh khắc ấy khiến người chồng không thể kìm nước mắt.

"Đó là lần gặp cuối cùng hai mẹ con được gặp nhau. Trải qua 10 ngày lọc máu liên tục ở bệnh viện tại TP Huế, vợ tôi ra đi, không một lời trăng trối", anh Tuấn cho biết.

Những hình ảnh ghi lại giây phút chị Như Ý và con trai gặp nhau được anh Tuấn chia sẻ, nhận được sự chú ý của mọi người. Các ý kiến bình luận bày tỏ sự thương cảm với gia đình, gửi lời động viên hai bố con mạnh mẽ bước tiếp hành trình phía trước.

Số phận bất hạnh

Theo anh Tuấn, dù cuộc đời ngắn ngủi, bà xã luôn lạc quan, kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Cặp đôi vốn quen nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Ngay lần đầu gặp gỡ, anh Tuấn đã bị cuốn hút bởi gương mặt hiền lành, dễ thương của cô bạn cùng trường nên chủ động làm quen.

Năm 18 tuổi, chị Như Ý bỗng xuất hiện triệu chứng chân tay yếu, mắt mờ. Bác sĩ chẩn đoán, cô gái mắc bệnh xơ cứng rải rác. Đây là bệnh tự miễn của hệ thần kinh trung ương. Hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào myelin - lớp vỏ bảo vệ các sợi thần kinh ở não và tủy sống - dẫn đến các tổn thương và suy giảm chức năng thần kinh.

Do căn bệnh không thể chữa khỏi, chị Như Ý xác định phải uống thuốc suốt đời. Sau một thời gian nằm viện, cô gái trở lại cuộc sống bình thường và học đại học ở Huế, còn bạn trai học tại Đà Nẵng.

Năm 2018, đám cưới ngập tràn hạnh phúc diễn ra ở quê nhà. Sau hôn lễ, cặp đôi vào TPHCM lập nghiệp. Anh Tuấn làm quản lý khách sạn 4 sao, còn vợ ở nhà bán hàng online.

“May mắn lớn nhất là gia đình luôn ủng hộ tình yêu của hai đứa. Tôi xác định, ngay cả khi kết hôn, hai vợ chồng không dám hy vọng chuyện con cái, vì bà xã phải dùng thuốc trong thời gian dài", anh Tuấn chia sẻ.

Cứ khoảng 5 năm, căn bệnh mà chị Như Ý mắc phải có nguy cơ tái phát. Một lần, hai vợ chồng từ quê nhà chuẩn bị trở lại TPHCM, cô gái đột ngột có dấu hiệu khó đi lại. Giữa đêm, anh Tuấn vội vàng bắt ô tô, đưa vợ vào Huế cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ kết luận, chị Như Ý mắc căn bệnh viêm tuỷ thị thần kinh, không phải xơ cứng rải rác. Đây là bệnh hiếm gặp, gây viêm dây thần kinh thị giác và tủy sống, dẫn đến các triệu chứng như suy giảm thị lực, đau mắt, liệt hoặc yếu chân tay...

Một thời gian sau, hạnh phúc bất ngờ mỉm cười với gia đình nhỏ khi chị Như Ý mang thai. Lo cho sự an toàn của con, chị quyết định ngừng điều trị, dừng uống thuốc hơn một năm. Đến lúc bé Minh Trang chào đời khoẻ mạnh, hai vợ chồng mới thực sự thở phào.

Mang trong mình căn bệnh hiếm gặp, có những quãng thời gian chị Như Ý phải nằm viện nhiều hơn số ngày được ở nhà. Thấu hiểu nỗi buồn của vợ khi phải đối diện với bệnh tật triền miên, anh Tuấn luôn là điểm tựa vững chắc.

Anh Tuấn và chị Như Ý quen nhau từ thời còn là học sinh cấp 3 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không ít lần lo lắng cho tương lai, chị dặn chồng: "Nếu không may em có mệnh hệ gì, anh phải chăm sóc, yêu thương con".

"Sức khỏe yếu khiến vợ tôi không làm được việc nặng nhưng cô ấy luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho chồng con. Nhiều lần nhìn vợ đối mặt với bệnh tật, tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng an ủi, động viên", anh Tuấn nghẹn ngào chia sẻ.

Sau khi Minh Trang ra đời, hai vợ chồng đưa con về quê, mở một quầy cà phê nhỏ để trang trải cuộc sống.

Đầu tháng 9 vừa qua, chị bất ngờ xuất hiện triệu chứng vàng da, mệt mỏi, chán ăn. Đưa vợ đi khám, anh bàng hoàng khi biết bà xã bị suy gan nặng, phải nhập viện lọc máu khẩn cấp.

"Sau 10 ngày điều trị ở tuyến tỉnh, tôi chuyển vợ vào Bệnh viện Trung ương Huế với mong muốn kéo dài sự sống cho cô ấy. Vài ngày sau, vợ bị phù não, rơi vào hôn mê... Cô ấy ra đi trong sự bất lực của gia đình", anh Tuấn nghẹn ngào.

Mạnh mẽ gây dựng cuộc sống

Một tháng qua là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời anh Tuấn. Căn nhà vốn neo người, giờ đây càng thêm hiu quạnh.

Trở về nhà sau một ngày mưu sinh, người đàn ông vẫn lặng lẽ khóc thầm, vì nhớ hình bóng thân thương của vợ.

Nhiều đêm, bé Minh Trang phải xem hình ảnh của mẹ trên điện thoại mới chịu đi ngủ. Trong giấc mơ, bé giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác gọi "mẹ ơi" như một thói quen vô thức. Anh Tuấn lặng lẽ ôm đứa trẻ vào lòng, nuốt chặt nỗi nghẹn ngào để con không cảm nhận thêm sự trống vắng.

Được biết, chị Như Ý là con một trong gia đình. Từ ngày con gái qua đời, bố mẹ suy nghĩ nhiều, gương mặt tiều tuỵ. Anh Tuấn ở rể để động viên bên ngoại, lo hương khói chu toàn cho vợ.

"Dù đau khổ, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống, vì con trai", anh trải lòng.

Nói về dự định tương lai, anh cho biết, hai bố con sẽ đùm bọc nhau sống qua ngày. Ngoài công việc kinh doanh quán cà phê, anh làm thêm công việc dạy kèm tiếng Anh để kiếm thêm thu nhập.