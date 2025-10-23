Báo Dân trí đạt giải C cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tối 22/10, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) diễn ra lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ trao giải.

Cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt

Tại buổi lễ Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã trao 12 giải A, 23 giải B, 36 giải C, 66 giải Khuyến khích cho các cá nhân.

Trong số những giải này báo Dân trí đã xuất sắc đạt 1 giải C, 1 giải Khuyến khích. Trong đó tác phẩm "Chuyển đổi số trong cơ quan Đảng: Đổi mới phương thức lãnh đạo trong kỷ nguyên số" của tác giả Nguyễn Thị Nhàng, Lê Bảo Trung báo Dân trí đã xuất sắc đạt giải C.

Tác phẩm "Bóc trần và đập tan luận điệu xuyên tạc về chính sách miễn giảm học phí" của nhóm tác giả Trần Văn Hinh, Nguyễn Thị Huyên, Hoàng Thị Hồng báo Dân trí đạt giải Khuyến khích.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao giải cho các tác phẩm đạt giải A (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phát biểu tại lễ trao giải, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, đánh giá cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt.

Đây là lần thứ 5 cuộc thi được tổ chức, cho thấy sức hút, tính liên tục, sự bền bỉ, đồng thời đánh dấu bước phát triển sáng tạo, hiệu quả về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong bối cảnh chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai các quyết sách chiến lược của Đảng, cuộc thi năm nay thực sự là hoạt động thiết thực góp phần khơi dậy, củng cố lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Điều này thể hiện qua sự lan tỏa rất rộng rãi của cuộc thi, với gần 542.000 tác phẩm tham dự (tăng 73.000 tác phẩm so với năm 2024).

Trong đó, sự tham gia đông đảo, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên của tất cả các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc mang đến một luồng sinh khí mới cho cuộc thi, đồng thời thể hiện sự kế tục, phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đặc biệt, cuộc thi năm nay có sự tham gia của một số học giả, chính khách nước ngoài, như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, một số chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về chủ nghĩa Mác của các Viện nghiên cứu lớn ở Trung Quốc, cán bộ Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào…, cho thấy sức lan tỏa, uy tín của Cuộc thi ngày càng sâu rộng hơn,...

Cần đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát yêu cầu thực tiễn

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, việc duy trì và tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Với dấu ấn, vị thế và sức lan tỏa rộng lớn của các cuộc thi trong 5 năm qua, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 và các năm tiếp theo cần tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức, bám sát yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước cũng như của cơ quan Trung ương, địa phương.

Tác giả Nguyễn Thị Nhàng (thứ 3 từ trái sang phải) báo Dân trí nhận giải C của tác phẩm "Chuyển đổi số trong cơ quan Đảng: Đổi mới phương thức lãnh đạo trong kỷ nguyên số" (Ảnh: Nguyễn Hải).

Điều này góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kịp thời làm rõ, lan tỏa trong Đảng và nhân dân những nội dung cơ bản, nội dung quan trọng, trọng tâm của văn kiện đại hội lần thứ XIV tạo nền tảng vững chắc để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tác giả Nguyễn Thị Huyên (đứng giữa) của báo Dân trí nhận giải Khuyến khích của tác phẩm "Bóc trần và đập tan luận điệu xuyên tạc về chính sách miễn giảm học phí" (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Sau lễ trao giải hôm nay đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các tác phẩm đạt giải để tạo động lực thôi thúc, truyền cảm hứng cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi trong những năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chỉ đạo tôi phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.