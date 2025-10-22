Ukraine lên tiếng về đề xuất đóng băng xung đột dọc chiến tuyến với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với các phóng viên trong chuyến thăm tới Oslo ngày 22/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đề xuất Nga và Ukraine dừng giao tranh ở chiến tuyến hiện tại và bắt đầu đối thoại.

“Tôi nghĩ đó là một sự thỏa hiệp tốt, nhưng tôi không chắc (Tổng thống Nga Vladimir) Putin sẽ ủng hộ, và tôi đã nói điều đó với Tổng thống (Mỹ)”, ông Zelensky nói thêm.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Nga không thay đổi sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga và Ukraine cần đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại để bắt đầu đàm phán.

Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ việc đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến, đồng thời Moscow được cho là yêu cầu Ukraine nhượng lại quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk ở vùng Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần tuyên bố Ukraine phải rút khỏi toàn bộ khu vực Donbass trước khi hai bên đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Theo bản đồ nguồn mở và các nhà phân tích độc lập, quân đội Nga hiện kiểm soát phần lớn Donbass, bao gồm toàn bộ tỉnh Lugansk và khoảng 75% tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, Moscow đã gặp khó khăn trong việc giành lại "vành đai pháo đài" Donetsk.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, hồi tháng 8 cho biết quân đội Ukraine kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Donetsk và chưa đến 1% lãnh thổ Lugansk.

Nga đã tuyên bố sáp nhập vùng Donetsk và Lugansk vào năm 2022, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây. Khu vực miền Đông Ukraine này được cho là đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Nga.

Politico đưa tin, cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến Tổng thống Donald Trump thay đổi lập trường về xung đột Ukraine. Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về sự cần thiết của việc chấm dứt xung đột theo “chiến tuyến hiện tại”.

Tổng thống Trump đề xuất vùng Donbass nên được “cắt ra”, với Nga kiểm soát phần lớn diện tích khu vực này, để chấm dứt xung đột.

Theo Tổng thống Trump, Ukraine và Nga “có thể đàm phán về sau”, nhưng hai nước nên "dừng lại ở chiến tuyến hiện nay".

Reuters cho rằng, lập trường của Tổng thống Trump đã bị tác động sau cuộc điện đàm vào ngày 16/10 với Tổng thống Nga. Trong cuộc điện đàm này, theo Washington Post, ông Putin đã đề xuất trao đổi lãnh thổ, theo đó Ukraine sẽ nhượng lại các khu vực Donetsk và Lugansk để đổi lấy một phần nhỏ Zaporizhia và Kherson.

Một nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ đã đề xuất về kịch bản trao đổi trên với Tổng thống Zelensky trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine vào ngày 17/10.

Reuters cũng xác nhận, Tổng thống Trump đã hối thúc Tổng thống Zelensky nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga trong cuộc họp căng thẳng vào ngày 17/10.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi các bên ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.