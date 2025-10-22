Hà Nội: Thương người cha có con nằm viện nguy kịch, tài xế miễn phí tiền xe

Mới đây, sự việc tài xế taxi ở Hà Nội miễn phí chuyến đi hơn 20km cho một hành khách có con trai đang nằm viện, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Trong đoạn video được chia sẻ, nam tài xế liên tục từ chối nhận tờ tiền 200.000 đồng của người bố. Anh muốn gửi số tiền này để thắp nén nhang cho cháu bé.

Một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, biết con trai đã qua đời, người bố bỏ dở chuyến xe về quê, quay lại viện đón em bé. Thương hoàn cảnh gia đình, lái xe từ chối nhận tiền.

Một cư dân mạng bày tỏ: "Bớt chút tiền của bản thân, mang lại điều ấm lòng cho người khác, thật đáng trân trọng. Chúc anh tài xế vạn dặm bình an".

"Câu chuyện khiến tôi rơi nước mắt. Xin chúc bác tài và gia đình luôn khỏe mạnh, một đời bình an nhé", một người khác chia sẻ.

Anh Thành từ chối nhận tiền của nam hành khách (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo tìm hiểu, tài xế tốt bụng trong sự việc này là anh Lê Văn Thành (sống ở xã Đông Anh, Hà Nội).

Anh kể với phóng viên Dân trí, chiều 18/10, nhân viên tổng đài thông báo có khách cần di chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Ít phút sau, người đàn ông bước lên xe cùng hành lý lỉnh kỉnh, ôm mặt khóc nức nở, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh nhẹ nhàng hỏi thăm, vị khách chỉ im lặng. Đi được nửa đường, người đàn ông nghẹn ngào, cho biết con trai thứ hai sinh non phải chuyển xuống Hà Nội để chữa trị, người vợ ở lại bệnh viện tại Lào Cai.

Sau 4 ngày túc trực ở bệnh viện, số tiền mang theo đã hết, người bố phải về quê vay mượn thêm. Đi xe khách được 20km, anh bất ngờ nhận cuộc gọi của bác sĩ, đề nghị quay lại đón con gấp.

Tài xế taxi miễn phí chuyến đi cho người đàn ông có con nằm viện (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Nghĩ bé trai đã qua đời nên bác sĩ mới gọi điện yêu cầu quay lại viện, người bố khóc không ngừng. Chứng kiến hoàn cảnh đó, tôi quyết định không lấy tiền cước, muốn gửi nén nhang thắp hương cho cháu bé", anh Thành chia sẻ.

Đến cổng bệnh viện, hành khách nhất quyết để lại tờ 200.000 đồng trên ghế. Anh Thành vội vàng chạy theo, đưa tờ tiền cho người đàn ông tội nghiệp, đồng thời giới thiệu số điện thoại của lái xe chuyên chở người qua đời về quê.

Được biết, tổng chi phí chuyến đi là 260.000 đồng, anh Thành sẵn sàng bỏ tiền túi nộp cho công ty, vì "muốn góp thêm một chút để động viên người bố".

Anh Thành - tài xế taxi - miễn toàn bộ tiền cho người bố có con nằm bệnh viện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên chuyến xe, nam hành khách cho biết, sau khi bố mẹ ly thân, anh sống cùng ông bà từ lúc còn nhỏ. Gia đình neo người, không có ai hỗ trợ, một mình đưa con xuống Hà Nội chữa trị.

"Đàn ông vốn mạnh mẽ, khi đã bật khóc, chắc chắn họ đã lâm vào tình huống bi kịch", tài xế xúc động bày tỏ.

Sau khi sự việc được lan toả, nhiều người liên hệ, mong muốn ủng hộ tiền cho anh Thành nhưng nam tài xế từ chối. Bởi, anh quan niệm, đó là việc nên làm khi chứng kiến người khác gặp khó khăn, không có gì to tát.

Bé trai đã xuất viện và khỏe mạnh

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Văn Nam (sống ở Lào Cai), xác nhận mình là vị khách được anh Thành chở miễn phí từ khu vực Đông Anh về Bệnh viện Bạch Mai.

"Tôi rất biết ơn tấm lòng của anh Thành nhưng thông tin bé trai đã qua đời là không chính xác. Sau khi điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, con trai đã được xuất viện hôm 20/10", anh Nam khẳng định.

Anh kể, con trai thứ hai chào đời sớm hơn khoảng 1 tháng so với thời gian dự sinh. Bé bị suy hô hấp nặng phải chuyển xuống Hà Nội để cấp cứu.

Sau 4 ngày ở viện, do không còn tiền, người đàn ông quyết định về quê với hy vọng vay mượn họ hàng hoặc bán chiếc xe máy để trang trải viện phí cho con.

"Bác sĩ gọi điện, yêu cầu quay lại viện gấp, nên tôi nói với anh Thành có thể cháu đã qua đời. Sau chuyến xe, tài xế không nắm thêm thông tin, đăng chi tiết này lên mạng xã hội khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn", anh bày tỏ.

Lúc quay lại phòng cấp cứu, anh Nam thở phào vì sức khỏe của con trai tiến triển tốt, không phải chuyển biến xấu như dự đoán trước đó. Bác sĩ thông báo bé được chuyển xuống phòng hồi sức tích cực để theo dõi.

Theo vị khách, dù ở trong tình huống khó khăn, anh vẫn muốn trả tiền taxi vì thấu hiểu công việc lái xe vất vả.

"Hành khách lâm vào hoàn cảnh như thế nào, tài xế vẫn mất chi phí đổ xăng nên tôi chủ động trả tiền. Anh Thành rất tốt bụng, biết cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ người khác", người đàn ông nói thêm.

Được biết, anh Nam và bà xã kết hôn năm 2023. Trước khi đón em bé thứ hai, cặp đôi đã có một con trai hơn 1 tuổi. Hàng ngày, hai vợ chồng làm vườn đồi để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống.