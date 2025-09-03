Tiết lộ về "anh quay phim đi xe điện cân bằng" gây chú ý ở lễ diễu binh 2/9

Trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), bên cạnh những màn diễu binh, diễu hành oai nghiêm, hùng tráng, khán giả còn ấn tượng với những thước phim đậm chất điện ảnh đến từ đội ngũ sản xuất chương trình.

Trong số đó, hình ảnh anh quay phim đi chiếc xe điện cân bằng, mang steadicam (thiết bị hỗ trợ giúp máy quay ổn định, loại bỏ rung lắc khi di chuyển) thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả.

Cú máy nửa vòng cung hay những góc cận cảnh đặc tả sự oai hùng của đoàn diễu binh, diễu hành nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Người đứng sau những khuôn hình đó là anh Lê Bảo Hân (Bi Hân), 37 tuổi, tay máy với 18 năm kinh nghiệm.

Quay phim Lê Bảo Hân trong đại lễ 2/9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Video hậu trường tại đại lễ 2/9 do anh đăng tải trên trang cá nhân đã đạt 15 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Với nhiều khán giả, đó không chỉ là góc máy đẹp, mà còn là lát cắt truyền tải được khí phách, tự hào dân tộc.

Chia sẻ trên trang cá nhân tối 3/9, quay phim Lê Bảo Hân lần đầu hé lộ quá trình tham gia tác nghiệp tại sự kiện trọng đại.

Anh thừa nhận bản thân chịu áp lực lớn trong những ngày luyện tập và tổng duyệt nhưng may mắn đã hoàn thành phần việc được giao mà không vấp lỗi. Anh khẳng định "áp lực nhưng vô cùng xứng đáng" và đây chính là cột mốc huy hoàng của anh cùng các cộng sự trong cả sự nghiệp làm nghề.

Đặc biệt, anh Lê Bảo Hân luôn nhấn mạnh, đây không phải là công sức của riêng mình. Đằng sau những góc máy đẹp là cả một tập thể như đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài, quay phim Vũ Trung Kiên - người biến bầu trời thành "trường quay", cùng hàng chục ê-kíp VFC, V3, Digital, Văn nghệ, Thể thao… đã làm việc ngày đêm, nắng mưa, tạo nên một chương trình để đời.

Anh Lê Bảo Hân có hơn 18 năm kinh nghiệm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi đến với A80, anh Lê Bảo Hân từng tham gia nhiều dự án lớn như như phim Bố già (2021), Đất rừng phương Nam (2023), các MV của HIEUTHUHAI, Rhyder, Anh Tú Atus…

Anh cũng là steadicam đứng sau hình hiệu chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025, được đồng nghiệp khen ngợi vì những cú lia máy tinh tế, giàu cảm xúc.

Lê Bảo Hân trân trọng công sức của các đồng nghiệp đã đóng góp cho đại lễ A80 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà sản xuất Vietnam’s Next Top Model cho biết anh Lê Bảo Hân là người cầm steadicam thực hiện phần hình hiệu cho chương trình. Nhờ anh, từng khung hình trong hình hiệu chương trình trở nên sống động, có chiều sâu và tràn đầy năng lượng.

“Không chỉ giỏi chuyên môn, anh còn làm việc chuyên nghiệp, luôn tập trung, chỉn chu và phối hợp nhịp nhàng với ê-kíp để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất. Có thể nói, sự đóng góp của anh là mảnh ghép quan trọng làm nên thành công của hình hiệu lần này, vừa mang hơi thở điện ảnh, vừa đậm chất thời trang và nghệ thuật”, đại diện nhà sản xuất nhận xét.