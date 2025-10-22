Theo truyền thông Hàn Quốc, một người phụ nữ thiệt mạng sau khi cố gắng thoát thân qua cửa sổ trong lúc ngọn lửa bùng phát từ căn hộ của nhà hàng xóm.

Vụ việc xảy ra vào sáng 20/10 tại thành phố Osan (Hàn Quốc). Một người phụ nữ sống tại tòa nhà 5 tầng dùng bình xịt côn trùng kết hợp với bật lửa để giết một con gián. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bén sang giường và đống rác trong nhà rồi lan rộng khắp tòa nhà.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, khói đen cuồn cuộn bốc ra từ tòa nhà 5 tầng khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực giải cứu các cư dân bên trong.

Ngọn lửa bùng lên khiến một phụ nữ tử vong và 8 người khác bị ngạt khói (Ảnh: News).

Nạn nhân tử vong là một phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc, khoảng 30 tuổi, sống tại tầng 5 của tòa nhà. Lúc cố thoát khỏi đám cháy, cô kịp đưa đứa con sơ sinh của mình qua cửa sổ, nhờ người khác đỡ giúp. Em bé may mắn thoát chết.

Chồng của nạn nhân may mắn thoát nạn sau khi trèo sang tòa nhà bên cạnh. Trong khi đó, 8 người khác của tòa nhà cũng bị ngạt khói.

Cơ quan chức năng nhận định, cặp vợ chồng trong vụ cháy đã tìm cách thoát thân qua cửa sổ vì cầu thang bị khói dày đặc bao phủ.

Giới chức cho biết, nguyên nhân hỏa hoạn bắt nguồn từ một phụ nữ hơn 20 tuổi ở tầng 2. Người này học theo video trên YouTube, dùng bật lửa và bình xịt côn trùng để làm "súng phun lửa" nhằm tiêu diệt một con gián.

Giết một con gián vô tình làm cháy cả tòa nhà khiến một người tử vong (Nguồn video: MBN).

Người phụ nữ khai nhận từng thực hiện cách này trước đó mà không gây hậu quả. Nhưng lần này ngọn lửa nhanh chóng bắt vào các đồ vật trong phòng và vượt tầm kiểm soát.

Cảnh sát Osan đang xin lệnh bắt người phụ nữ với cáo buộc vô ý phóng hỏa gây chết người.

Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu tiêu diệt gián bằng đèn khò hoặc các thiết bị phát lửa tự chế. Tuy nhiên, những hành động này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Cảnh sát Osan).

Bi kịch tại Hàn Quốc xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ cháy nhà nghiêm trọng khác tại xứ Wales (Anh). Được biết, một thiếu niên bị bắt vì tình nghi phóng hỏa khiến một cụ bà 75 tuổi tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h40 tối 18/10 tại đường Henllys Way, khu St Dials, thị trấn Cwmbran.

Một nam thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữ vì tình nghi phóng hỏa với mục đích gây nguy hiểm đến tính mạng. Người này hiện bị tạm giam nhằm phục vụ việc điều tra.

Gia đình nạn nhân được thông báo và đang nhận được hỗ trợ từ nhóm điều tra chuyên trách.

Người phát ngôn của cảnh sát Gwent cho biết, hiện không có nghi phạm nào khác bị truy tìm liên quan đến vụ việc. Cảnh sát cũng đã tăng cường lực lượng tại khu vực để phục vụ điều tra.

Bên ngoài ngôi nhà cho thấy rõ dấu hiệu bị khói đen bám sau vụ hỏa hoạn.

Giám sát viên Laura Bartley cho biết, cảnh sát đã xác nhận một phụ nữ 75 tuổi đã tử vong tại hiện trường vụ cháy.

“Chúng tôi hiểu rằng những tin tức như thế này có thể khiến người dân lo lắng. Hiện không có nghi phạm nào khác liên quan đến vụ việc này. Người dân có thể sẽ thấy nhiều cảnh sát hơn trong khu vực khi công tác điều tra được tiến hành", đại diện phía cảnh sát cho biết.

Nếu bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc được kêu gọi liên hệ với cảnh sát.