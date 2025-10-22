Đại biểu Quốc hội đề xuất bỏ đại học vùng

Quan điểm này được đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đưa ra khi góp ý dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) tại phiên họp tổ chiều 22/10.

Về mô hình tổ chức đại học, ông Tuấn Anh cho biết hệ thống đại học Việt Nam ban đầu có các trường đại học, sau đó bổ sung thêm các học viện và gần đây Luật Giáo dục Đại học quy định thêm loại hình Đại học, Đại học Quốc gia và Đại học Vùng.

Riêng Đại học vùng (mô hình đại học 2 cấp), vị đại biểu cho hay cả nước hiện chỉ có 3 cơ sở, gồm: Đại học Thái Nguyên (phụ trách khu vực trung du và miền núi phía Bắc), Đại học Huế (phụ trách khu vực miền Trung), Đại học Đà Nẵng (phụ trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, đề xuất bỏ đại học vùng để tinh gọn bộ máy (Ảnh: Lâm Hiển).

Sau khoảng 25 năm thực hiện, ông Tuấn Anh nhận định mô hình hai cấp này có bất cập lớn nhất là về tổ chức bộ máy. Cụ thể, trong đại học có Ban Giám đốc, các đơn vị phục vụ đào tạo và các trường thành viên. Các trường đại học thành viên lại có bộ máy tương tự.

Ví dụ, một đại học có 10 trường thành viên, có Ban Đào tạo thì 10 trường thành viên cũng có 10 phòng đào tạo. “Người ta thừa nhận bộ máy quá cồng kềnh, tiêu tốn rất nhiều tiền, thậm chí phải tăng số lượng sinh viên để hợp lý hóa chi phí”, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ nêu thực tế.

Từ bất cập đó, ông cho rằng dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) không nên đề cập cụ thể tới “đại học vùng” (tại Điều 11, Điều 12).

Theo đại biểu phân tích, sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh thành, tính chất “vùng” của các đại học vùng hiện tại không còn phù hợp, nhất là khi cả nước đang thực hiện chuyển đổi số trong quản trị quốc gia.

“Về vấn đề quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý hàng trăm trường. Vậy không có lý do gì lại cần ba đại học vùng chỉ để quản lý một vài trường đại học thành viên bên trong”, ông Tuấn Anh nói.

Theo ông, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị vừa qua cũng yêu cầu xóa bỏ cấp trung gian, tinh gọn bộ máy và đặc biệt là sắp xếp lại các trường đại học. Tinh thần mới nhất là sắp xếp lại các trường, kể cả các trường của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn hoặc trường do chính quyền địa phương quản lý, nhằm dễ tuyển sinh, sử dụng chung nguồn lực và cơ sở vật chất.

“Hiện cả nước chỉ có 3 đại học vùng, nếu vẫn duy trì quy định về đại học vùng, việc thực hiện sắp xếp lại các trường tại các địa phương này chắc chắn sẽ khó khăn”, ông Tuấn Anh nói về đề xuất 2 phương án giải quyết.

Một là quy định rõ trong luật rằng hệ thống giáo dục đào tạo không thể có đại học hai cấp, mà phải thống nhất là đại học một cấp. Việt Nam chỉ nên có trường đại học (đào tạo chuyên ngành sâu, một số chuyên ngành nhất định) và đại học (đào tạo đa ngành). Quy định này giúp tinh gọn bộ máy và quản lý dễ dàng hơn.

Nếu phương án 1 không được chấp thuận, đại biểu Tuấn Anh nêu phương án 2, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá lại nhanh chóng, cần xác định xem các đại học vùng hiện tại, nếu không có sinh viên, không đào tạo gì, có phải là cấp trung gian hay không? “Nếu là cấp trung gian, cần kiên quyết xóa bỏ”, ông Tuấn Anh nói và cho rằng như vậy sẽ giải quyết được vấn đề này tận gốc.