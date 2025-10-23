Vụ án tên trộm sát hại hai vợ chồng chủ nhà (kỳ cuối): Hung thủ lộ diện

Manh mối quan trọng từ một vụ trộm cắp

Từ nhận định về vụ án và những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã tập trung rà soát các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng nghi liên quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Hồng Châu, TP Hưng Yên cũ cùng các địa phương lân cận.

Qua thu thập tài liệu, lực lượng phá án xác định, đêm 27/7/2018, ở khu vực nhà trọ gần Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên, khi anh P.V.H., ngủ trong phòng trọ, không khóa cửa. Có một đối tượng đã lẻn vào lấy trộm chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 Plus trị giá hơn 6 triệu đồng mà anh H. đang để sạc ở đầu giường.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được đối tượng gây ra vụ trộm trên là Đinh Công Tráng (SN 1977), trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên cũ.

Đinh Công Tráng thời điểm bị bắt giữ năm 2018 (Ảnh: Công an cung cấp).

Đinh Công Tráng là một cử nhân từng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Sau khi ra trường, Tráng làm cán bộ tư pháp tại một phường ở TP Hưng Yên cũ. Tuy nhiên, Tráng làm việc được khoảng 2 năm thì bỏ việc vì nghĩ công việc không xứng với mình rồi bỏ lên Hà Nội kiếm sống.

Bắt đầu từ đây, Tráng dính vào ma túy, thường xuyên đi lang thang, tìm sơ hở của mọi người để trộm cắp tài sản. Đinh Công Tráng đã có 1 tiền án về tội Hiếp dâm; 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguồn tin trinh sát cũng báo về, Tráng có quan hệ xã hội phức tạp, có nhiều bạn nghiện, trộm cắp, thường tụ tập cùng nhau để sử dụng ma túy. Đặc biệt vào đêm 16, rạng 17/8, Tráng có bất minh về mặt thời gian. Ngay lập tức Tráng được cảnh sát đưa vào “tầm ngắm”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Công Tráng, cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng, trong đó có 1 con dao nghi vấn dài 30,5cm có chuôi bằng gỗ.

Cơ quan điều tra đã niêm phong, gửi con dao lên Viện khoa học hình sự, Bộ Công an giám định. Kết quả giám định cho thấy trên con dao thu giữ tại nhà Tráng có dấu vết ADN của chị N.T.H..

3 ngày đấu trí với hung thủ

Khi bị bắt giữ, Tráng liên tục quanh co, chối tội và chỉ thừa nhận gây ra 2 vụ trộm vào ngày 27/7/2018, tại phòng trọ gần Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên và vào ngày 18/8/2018, Tráng đã trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động trị giá hơn 23 triệu đồng và số tiền 80 triệu đồng của chị L.T.K.C., trú tại TP Hưng Yên, khi chị C. đi thăm người ốm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Về vụ sát hại vợ chồng anh T., Tráng một mực khẳng định không liên quan.

Suốt 3 ngày, những trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm nhất của Công an tỉnh Hưng Yên liên tục đấu tranh, xét hỏi với gã sát nhân và đưa ra các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Biết không thể chối cãi, đến ngày 3/9/2018, Đinh Công Tráng đã cúi đầu nhận tội.

Phiên toà xét xử bị cáo Đinh Công Tráng vào năm 2019 (Ảnh: TAND tỉnh Hưng Yên).

Tráng khai nhận, đêm ngày 17/8/2018, Tráng đến khu vực nhà anh T., phát hiện cửa lách không khóa, đối tượng liền trèo cổng, đi qua cửa lách vào phòng ngủ của vợ chồng anh T. và chị H..

Đúng lúc Tráng đang lấy chiếc điện thoại đang để sạc ở đầu giường thì chị H. thức giấc, túm lại. Thấy vậy, Tráng rút con dao thủ sẵn đâm chị H. gục xuống ngay thành giường. Nghe tiếng kêu của vợ, anh T. tỉnh giấc, lao vào ôm đối tượng giằng co. Tráng đã dùng dao đâm liên tiếp khiến anh T. tử vong.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời điểm từ khi xảy ra vụ án đến khi tìm ra đối tượng và đấu tranh để đối tượng nhận tội là 17 ngày; 17 ngày đêm, qua 2 đợt nghỉ lễ (19/8 và 2/9/2018), nhưng cán bộ chiến sỹ tham gia chuyên án vẫn lăn lộn ngày đêm dưới địa bàn, lần theo từng dấu vết, manh mối dù là nhỏ nhất...

Ngày 14/8/2019, TAND tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Tráng về các tội Giết người và Trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Công Tráng mức án tử hình về tội Giết người; 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.