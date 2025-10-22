Mẹ 34 tuổi gây sốt vì 6 con "đẹp như sao", đi chợ hết 120 triệu đồng/tháng

Người mẹ này tên là Monko (34 tuổi), đến từ tỉnh Chiba (phía Đông Tokyo, Nhật Bản). Cô vừa xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế ở nước này và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng câu chuyện đặc biệt.

Monko sinh con trai đầu lòng Ryuki khi mới 16 tuổi. Cũng chính vì vậy mà cô phải bỏ học giữa chừng để chăm con. Khi bạn bè cùng trang lứa chuẩn bị vào đại học, Monko trải qua những đêm dài thức trắng bên chiếc nôi, thay tã và cho con bú.

Sau khi kết hôn với cha của Ryuki và sinh thêm hai bé trai, Monko chọn ly hôn vì "khác biệt về quan điểm sống".

Monko sinh con trai đầu lòng Ryuki khi mới 16 tuổi (Ảnh: South China Morning Post).

Sau một thời gian làm mẹ đơn thân của ba con, Monko gặp Yosuke Mitsutsuka - một người đàn ông chu đáo, biết sẻ chia. Cô quyết định tiến đến hôn nhân với người đàn ông này và sau đó sinh cho anh ba cậu con trai.

Công việc và thu nhập của đôi vợ chồng không được tiết lộ, song Mitsutsuka được miêu tả là người cha tận tâm, luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc con cái.

Sáu cậu con trai của Monko nhanh chóng gây sốt nhờ ngoại hình nổi bật. Con cả Ryuki (17 tuổi) mang nét cá tính và được truyền thông Nhật Bản ví giống ca sĩ nổi tiếng Ren Nagase.

Con trai thứ hai được nhận xét giống diễn viên Hayato Ichihara, còn cậu thứ ba được nhận xét có diện mạo như người mẫu. Ba cậu út cũng được khen với mái tóc đen dày, mắt to, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn.

Vẻ ngoài điển trai của những cậu bé khiến nhiều người đùa rằng “sáu anh em có thể trở thành nhóm nhạc thần tượng”.

Monko cho biết việc nuôi nấng sáu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn tốn khá nhiều chi phí

Monko tiết lộ mỗi tháng gia đình cô tiêu tốn hơn 700.000 yên, trong đó khoảng một phần ba dành cho thực phẩm. Các con trai của cô đang tuổi lớn, nên có khẩu phần ăn “khổng lồ”, riêng bữa tối đôi khi cần tới 3kg gà viên chiên.

Mỗi lần đi siêu thị, Monko thường mua hàng chục quả chuối, 5kg thịt, sáu giỏ rau củ và gạo. Hóa đơn đi chợ một lần của gia đình cô có thể lên đến 110 mặt hàng và tất cả chỉ đủ dùng trong vài ngày.

Cô thừa nhận việc nuôi dạy sáu con trai vô cùng vất vả, đặc biệt khi Ryuki - cậu con cả mạnh mẽ thường có những bất đồng với cha dượng. Dù vậy, Monko cho biết cô hiểu nỗi lo “bị bỏ rơi” của con trai và luôn cố gắng dung hòa mọi thứ.

Trên chương trình truyền hình, Monko xúc động khi Ryuki nói với cô: “Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con”.

Cô chia sẻ rằng, điều quan trọng nhất không phải là những khó khăn hay áp lực trong cuộc sống mà là niềm hạnh phúc của các con. Với cô, chỉ cần nhìn thấy các con vui vẻ, khỏe mạnh là mọi vất vả đều trở nên xứng đáng.

Tất cả con trai của Monko đều sở hữu gương mặt thanh tú, được nhiều người khen ngợi (Ảnh: South China Morning Post).

Người mẹ sáu con còn đùa rằng nếu có thể, cô rất muốn sinh thêm đứa thứ bảy, bởi tình yêu thương của cô dành cho con cái dường như chưa bao giờ là đủ.

Câu chuyện của Monko lan truyền mạnh mẽ tại Nhật Bản, thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người gọi cô là “người hùng” giữa thời điểm đất nước này đang đối mặt với tình trạng sinh ít. Một số khác lại lo ngại việc nuôi dạy sáu đứa trẻ có thể khiến cô khó dành sự quan tâm công bằng cho tất cả.

Dẫu còn những ý kiến khác nhau, Monko vẫn được xem là biểu tượng của nghị lực, tình mẫu tử và tinh thần lạc quan giữa nhịp sống hiện đại.