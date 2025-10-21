Từ Đức về Việt Nam, chàng trai tìm được bố hiện là nhà sư ẩn tu

Sau hơn 30 năm sinh sống tại Đức, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi, sinh ra tại Hà Nội), quyết định rời bỏ cuộc sống ổn định ở trời Âu để trở về quê hương tìm lại nguồn cội. Hành trình tìm kiếm người cha bị thất lạc thông tin gần 20 năm của anh khiến nhiều người xúc động.

Tuổi thơ xa cách và nỗi day dứt khôn nguôi

Sinh ra tại phố cổ Hà Nội, anh Minh cho biết, theo lời kể của mẹ, anh được gia đình đưa sang Đức định cư khi mới 10 tháng tuổi. Cuộc sống nơi đất khách quê người không hề dễ dàng.

Năm 3 tuổi, bố mẹ anh Minh chia tay. Mẹ anh đi bước nữa, nhưng hình bóng của người cha vẫn in đậm trong ký ức còn non nớt của cậu bé xa quê.

Anh Minh từng sống ở thành phố Stuttgart, Đức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm Minh 11 tuổi, anh bắt đầu hành trình đi tìm bố. Lúc này, anh biết thông tin bố đã tìm tới đạo Phật và bắt đầu sống xuất gia trong một ngôi chùa ở Đức.

"Lần đầu tôi gặp lại bố sau rất nhiều năm là ở một ngôi chùa. Lúc này, tôi 12 tuổi, phải đi tàu suốt 14 tiếng từ thành phố đang sinh sống mới tới nơi. Bố không muốn tôi đến. Nhưng tôi vẫn kiên quyết tìm gặp dù còn quá nhỏ để hiểu hết mọi việc", anh tâm sự với phóng viên Dân trí.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên này, kể từ đó cứ tới mỗi dịp hè, anh lại thu xếp việc học hành để tới thăm bố. Nhưng tới khi Minh 17 tuổi, người cha lại rời Đức sang Ấn Độ tu tập. Kể từ đó, hai cha con dần mất liên lạc.

Anh Minh thời điểm làm việc tại Đức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại Đức, Minh theo học ngành marketing và truyền thông. Sau đó, anh làm việc tại trụ sở chính của hãng xe Mercedes-Benz - một trong những tập đoàn danh tiếng ở thành phố Stuttgart suốt 8 năm.

Cuộc sống ở Đức mang lại mức lương ổn định, đầy đủ, nhưng vẫn khiến Minh thấy thiếu vắng điều gì đó. Anh thấy mọi thứ vô định bởi trong lòng luôn canh cánh một câu hỏi "mình là ai, từ đâu tới".

Dù có cuộc sống đủ đầy, Minh vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Sau nhiều năm suy nghĩ, anh quyết định rời bỏ công việc mang cho mình thu nhập tốt để trở về Việt Nam. Đó là hành trình tìm lại cội nguồn nơi anh đã xa cách hơn 3 thập kỷ.

Hành trình tìm về quê hương sau hơn 30 năm

Năm 2022, anh Minh trở về quê nhà. Hai năm đầu, anh sinh sống và làm việc tại TPHCM, tự học tiếng Việt. Cuộc sống ở đây khiến anh bất ngờ bởi con người thân thiện, mọi thứ đều bình yên, khác xa với sự cô đơn tại Đức. Điều này khiến anh càng thêm yêu mến nơi mình sinh ra.

Tới đầu năm nay, anh chuyển ra Hà Nội sinh sống với mong muốn tìm kiếm thông tin về bố. Anh lấy hết can đảm để trở về quê nội nằm tại khu phố cổ Hà Nội, nơi có anh em ruột của bố đang sinh sống.

"Cháu chào mọi người. Cháu là Minh đây".

Lời chào của Minh như lời của một người con xa quê lúc trở về. Ban đầu, cả nhà đều ngỡ ngàng, tình thân ruột thịt đã gắn kết họ lại với nhau. Anh được chào đón bằng bữa cơm ấm áp, những câu chuyện hỏi han sau ngần ấy năm xa cách. Từ đây, anh biết rằng, gia đình bên nội vẫn giữ liên lạc với bố.

Cha của anh Minh hiện là nhà sư ở Ấn Độ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua lời kể của các cô chú, Minh hiểu hơn về những năm tháng tuổi thơ khốn khó của bố. Ông sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em, cùng sống chung ở căn nhà chỉ vài chục mét vuông. Bố anh từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật. Ông đã xuất gia, hiện là nhà sư ẩn tu ở Ấn Độ.

Những câu chuyện về bố như mảnh ghép chắp vá lẫn trong ký ức mơ hồ của anh. Nó phần nào xoa dịu những tủi hờn đau đớn được anh cất giấu trong lòng chất chứa từ bao năm, nhưng cũng là lý do thôi thúc anh cần sớm tìm lại bố.

Không lên kế hoạch chi tiết, anh đặt vé máy bay một chiều từ Hà Nội tới Delhi (Ấn Độ) rồi nối chuyến đến Dharamshala. Đây vốn là thị trấn nhỏ ở dãy Himalaya, bang Himachal Pradesh, nơi ông đang tu tập.

Theo lịch dự kiến, Minh sẽ được gặp bố ngay trong ngày. Tuy nhiên chuyến bay nối tới Dharamshala liên tục báo lùi giờ bay. Tới 20h, anh vẫn chưa được bay nên nghe theo hướng dẫn từ bố, Minh mua vé xe khách tại một khu phố người Tây Tạng. Anh tiếp tục ngồi xe 11 tiếng xuyên đêm để lên núi.

Trong mấy ngày liên tục, anh gần như không ăn ngủ bởi chỉ sợ lỡ mất cơ hội gặp bố và không biết tới bao giờ mới có lần thứ 2. Sự mong ngóng muốn gặp lại người cha ruột thịt đã giúp anh vượt qua tất cả.

"Tôi không còn trách móc, tủi hờn với bố nữa"

Trong khoảnh khắc gặp lại sau 15 năm xa cách, Minh chợt nhận ra, người đàn ông đứng trước mình không còn là người cha theo nghĩa thông thường, mà đã là nhà sư sống ẩn tu.

"Tôi bối rối không biết nên xưng hô với ông thế nào. Lúc còn nhỏ khi ở bên Đức, tôi từng gọi ông là thầy vì khi đó ông đã xuất gia. Giờ gặp lại, giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách, không thể ôm hay bắt tay như cha con bình thường mà chỉ có thể cúi chào với sự tôn trọng", anh bộc bạch.

Hai cha con gặp lại tại Ấn Độ sau 15 năm xa cách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi về cảm xúc trong khoảnh khắc gặp cha sau ngần ấy năm, chàng trai 35 tuổi như lặng đi. Anh cho biết, bố mình không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng khi nhìn vào mắt ông, anh cảm nhận có nhiều điều cha muốn nói mà không thể thốt ra bằng lời.

Trong gần 2 tuần ở Dharamsala (từ 10/6 đến 21/6), hai cha con có thêm nhiều thời gian trò chuyện. Minh không hỏi cha những chuyện trong quá khứ. Anh chỉ muốn hiểu thêm về bố, tìm hiểu lý do tại sao ông lựa chọn con đường này.

Chia sẻ về lý do tại sao thời điểm này mới đi tìm lại cha, Minh cho rằng nếu đi sớm hơn, mọi việc có thể sẽ không như ý.

Anh chiêm nghiệm, bản thân hiện đã trưởng thành có đủ nhận thức và cảm xúc nên việc tìm cha sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ thấu hiểu hơn. Lúc gặp lại, anh cảm nhận đây là cuộc trò chuyện kết nối giữa 2 người đàn ông, không còn là đứa trẻ với người cha như trước kia nữa.

Chuyến đi giúp anh Minh hiểu thêm về bố (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù khác biệt về xưng hô và phải giữ khoảng cách thân mật, Minh vẫn cảm nhận được sự quan tâm mà cha dành cho mình. Anh được tìm hiểu về nghiệp, phước trong cuộc đời, lắng nghe thế giới tâm linh nơi cha đang tu tập.

Những ngày ngắn ngủi ở cùng cha, anh được dẫn đi mua những vật phẩm về Phật giáo, tìm hiểu cuộc sống ở vùng đất này. Minh càng xúc động hơn khi mỗi lần gặp ai đó, cha đều giới thiệu "This is my son" (tạm dịch: Đây là con trai của tôi).

Anh thừa nhận, trong quá khứ từng nhiều lần trách cha. Minh không lý giải được vì sao ông lại lựa chọn từ bỏ cuộc sống và con trai mình để đi theo con đường khác nhưng chuyến đi giúp anh có cái nhìn khác.

Anh cho biết đã không còn trách bố và tôn trọng lựa chọn của ông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đây cũng là chuyến đi giúp tôi giải tỏa nhiều khúc mắc chất chứa trong lòng suốt bao năm. Tôi không còn trách bố nữa mà hiểu và tôn trọng lựa chọn của ông. Có lẽ, đây mới là sự kết nối mà tôi vẫn tìm kiếm", anh bộc bạch.

Ở lại Việt Nam - nơi bản thân tìm thấy chính mình

Cũng trong những lần trò chuyện, anh được biết bố không có ý định trở về Việt Nam. Thay vào đó, ước nguyện của ông là ẩn tu trọn đời tại Ấn Độ. Bởi vậy, anh cũng không biết tới khi nào mới được gặp cha thêm lần nữa. Tuy nhiên, chàng trai 35 tuổi chấp nhận mọi quyết định từ cha mình bởi biết ông đang sống một cuộc đời bình an.

Sau chuyến đi, Minh trở về Việt Nam. Anh quyết định ở lại Hà Nội để lập nghiệp.

"Bố sẽ tiếp tục tu hành ở Ấn Độ. Tôi tôn trọng quyết định này. Còn tôi đã tìm thấy nơi mình thuộc về", anh nói.

Minh cho biết, anh không còn ý định quay lại Đức. Việt Nam mới là nơi anh muốn gắn bó lâu dài, vừa làm việc, vừa mang những đóng góp nhỏ của mình cống hiến cho xã hội. Anh bộc bạch, những năm quay lại quê nhà đã thôi thúc anh muốn làm điều gì đó để hành trình trở về cội nguồn thực sự có ý nghĩa.