Liên tiếp các vụ phát hiện răng người trong đồ ăn gây xôn xao ở Trung Quốc

Ngày 13/10, một phụ nữ ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) cho biết, cô đã phát hiện 3 chiếc răng giả gắn liền với nhau trong cây xúc xích nướng mua cho con tại một quầy hàng ngoài trời. Ban đầu, người bán phủ nhận sự việc nhưng sau đó đã phải xin lỗi khi cơ quan quản lý thị trường địa phương vào cuộc.

Cũng trong ngày hôm đó, một phụ nữ khác ở thành phố Đông Quản (tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc) cho biết, cha cô phát hiện 2 chiếc răng người trong phần điểm tâm được mua tại chuỗi nhà hàng nổi tiếng mang tên Sanjin Soup Dumplings. Cô khẳng định số răng này không thuộc về cha mình.

Một phụ nữ phát hiện 3 chiếc răng giả trong cây xúc xích mà cô đã mua cho con mình (Ảnh: South China Morning Post).

Lúc bấy giờ, đại diện nhà hàng cho hay toàn bộ bánh được cung cấp từ trụ sở chính và chưa thể xác định nguồn gốc của những chiếc răng. Cơ quan chức năng địa phương cũng đã mở cuộc điều tra về vụ việc này.

Ngày 14/10, thêm một khách hàng khác tại Thượng Hải phát hiện một chiếc răng giả có gắn vít kim loại trong hộp bánh táo đỏ mua tại cửa hàng Sam’s Club - chuỗi siêu thị thành viên nổi tiếng của Mỹ có hơn 50 chi nhánh tại hơn 20 thành phố ở Trung Quốc.

Sản phẩm này được bán với giá 27,8 tệ (hơn 100.000 đồng) cho hộp 520g.

Hai chiếc răng giả được tìm thấy trong một phần điểm tâm (Ảnh: South China Morning Post).

Nhân viên cửa hàng cho biết, họ “rất sốc” và khẳng định thực phẩm sản xuất tại nhà máy “không thể xảy ra vấn đề như vậy”.

Người mua hàng cho biết, phía siêu thị đã đề nghị bồi thường 1.000 tệ (hơn 3,6 triệu đồng) và yêu cầu ký biên nhận, nhưng không cho phép chụp ảnh.

Theo Luật An toàn Thực phẩm Trung Quốc, doanh nghiệp vi phạm phải bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm hoặc gấp 3 lần thiệt hại của người tiêu dùng, tối thiểu 1.000 tệ. Tuy nhiên, người phụ nữ này từ chối nhận tiền, cho rằng “thái độ của họ là không chấp nhận được”.

Cơ quan quản lý thị trường quận Phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc) đã mở cuộc điều tra vụ việc. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Sam’s Club vướng nghi án tương tự.

Năm 2022, một phụ nữ ở Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) cho biết chú của mình tìm thấy 3 cái răng người trong chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ nổi tiếng của thương hiệu này.

Các vụ việc trước đó thường khép lại bằng thỏa thuận riêng giữa khách hàng và cửa hàng mà không có kết luận điều tra công khai từ phía cơ quan chức năng.

Những vụ việc phát hiện răng trong đồ ăn liên tục xuất hiện ở Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post).

Mỗi khi các vụ việc tương tự xuất hiện, mạng xã hội Trung Quốc lại bùng lên tranh cãi. “Tôi chỉ hy vọng đây không phải là câu chuyện kinh dị”, một người bình luận. “Có thể công nhân trong xưởng vô tình làm rơi răng giả”, một người khác suy đoán.

Các sự cố liên tiếp đã khiến người dân Trung Quốc thêm lo ngại về tình trạng mất an toàn thực phẩm, một vấn đề vốn đã nhạy cảm và thường xuyên gây chấn động tại quốc gia này.