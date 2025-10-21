Người phụ nữ ở Phú Thọ kể lại phút đối mặt rắn dài hơn 1m bò vào nhà

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Lý Thị Sơn (quê Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc Phú Thọ) cho biết con rắn bò vào nhà chị qua cửa sổ bếp, sau đó trườn quanh tường rồi rơi xuống đất.

Cụ thể, tình huống xảy ra vào ngày 16/10, khi chị Sơn xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Vừa đặt chân vào, chị hốt hoảng khi thấy một con rắn to, dài hơn 1m bất ngờ trườn ra từ phía sau tủ lạnh rồi bò lên tường bếp.

Quá sợ hãi, chị vội lùi lại và dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc, sau đó đăng lên mạng xã hội.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, hàng nghìn lượt bình luận bày tỏ sự kinh hãi khi rắn liên tục xuất hiện trong nhà dân thời gian gần đây.

Hình ảnh con rắn bò vào nhà được chị Sơn ghi lại (Clip: Nhân vật cung cấp).

“Tôi hoảng quá nên chạy ra ngoài gọi hàng xóm. Khi quay lại thì không thấy con rắn đâu, mãi đến khi chú chó nhà tôi sủa ầm lên, mới phát hiện rắn núp trong bao tải”, chị kể.

Nhờ hàng xóm hỗ trợ, con rắn được đưa ra sân và thả đi. Theo chị Sơn, đó là rắn hổ trâu, nặng khoảng 1,5kg, dài hơn 1m, không có nọc độc, thường săn chuột hoặc gà con. Chị cũng gửi đoạn video cho người quen am hiểu để xác nhận và được khẳng định đó là rắn hổ trâu.

“Tôi biết đây là rắn lành nên thả đi, không giết”, chị nói thêm.

Người phụ nữ cho biết, nhà chị nằm giữa khu vực nhiều cây cối, lại nuôi gà số lượng lớn nên thi thoảng vẫn gặp rắn bò quanh vườn, hay đến bắt gà. Tuy nhiên, phần lớn chỉ là rắn nhỏ.

“Thời gian gần đây mưa nhiều, rắn hay xuất hiện. Chỉ trong ba ngày, tôi gặp tới hai con. Có lần gặp một con là rắn hổ mang bành khi tôi đi thăm gà, suýt bị cắn”, chị nhớ lại.

Thường xuyên gặp rắn, chị thừa nhận không biết làm cách nào để hạn chế rắn bò vào nhà, nên chỉ cố gắng dọn dẹp vườn tược, giữ không gian thông thoáng để dễ phát hiện nếu có rắn ẩn nấp.

Con rắn chui từ phía dưới lên và mắc bẫy trong chiếc lồng sắt tại một gia đình ở Hưng Yên (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, tại Hưng Yên, một gia đình cũng từng tá hỏa phát hiện rắn hổ mang chui vào bồn cầu, phải mất ba ngày mới nhờ được thợ đến bắt. Hay hôm 7/10, con gái chị Ngọc Liên (phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng), cũng phát hiện một con rắn nằm khoanh tròn, phát ra âm thanh "phì phì" trong nhà vệ sinh. Sự việc khiến nhiều người không khỏi lo lắng về hiện tượng rắn tìm đến khu dân cư ngày càng nhiều khi thời tiết chuyển mùa.

Theo các chuyên gia về sinh thái, mùa mưa là thời điểm nhiều loài bò sát, trong đó có rắn, thường tìm nơi khô ráo để trú ẩn. Những khu vực gần ao hồ, ruộng đồng hoặc có nhiều cây cối, vật nuôi là nơi rắn dễ xuất hiện nhất. Chúng có thể bò vào nhà thông qua các khe cửa, đường cống hoặc thậm chí qua cửa sổ, mái ngói hở.

Chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện rắn trong nhà, tuyệt đối không nên xua đuổi, ném vật hoặc tìm cách bắt bằng tay không, bởi nếu đó là loài có nọc độc, phản xạ tấn công có thể xảy ra ngay lập tức, gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Một số cách xử lý an toàn được khuyến nghị gồm:

+ Giữ khoảng cách an toàn, tránh làm rắn hoảng loạn hoặc di chuyển nhanh.

+ Đóng kín các lối ra vào của phòng, đồng thời liên hệ lực lượng kiểm lâm hoặc người có kinh nghiệm bắt rắn đến hỗ trợ.

+ Giữ nhà cửa và vườn tược sạch sẽ, phát quang bụi rậm, dọn dẹp đồ đạc ít sử dụng vì đây là nơi rắn thường ẩn nấp.

+ Với những gia đình chăn nuôi gà vịt, nên dựng chuồng cao, rào lưới thép để hạn chế việc rắn tìm đến kiếm mồi.