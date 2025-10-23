Bão Fengshen suy yếu, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Fengshen (bão số 12) đang tiếp tục suy yếu và sẽ thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào khu vực đất liền Huế - Quảng Ngãi trong sáng 23/10.

Dự báo từ đêm 22/10 đến ngày 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm (mưa lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Sóng lớn đánh khiến vỉa hè ven sông Hàn bị hư hỏng (Ảnh: Công Bính).

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng nhận định áp thấp nhiệt đới mới hình thành sẽ di chuyển vào Biển Đông trong chiều 23/10, sau đó bị không khí lạnh chặn và đẩy di chuyển xuống phía Nam, suy yếu thành vùng áp thấp rồi tan trên Biển Đông.

Dự báo áp thấp nhiệt đới này không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Dự báo thời tiết ngày 23/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, vùng núi và trung du 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mây, có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Hà Tĩnh - Huế) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và Huế có mưa to đến rất to.

Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; vùng ven biển từ Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Đà Nẵng có mưa to đến rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, từ chiều ven biển Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.