6 ngôi sao có thể vắng mặt ở trận Man Utd gặp Arsenal

Phía "Quỷ đỏ" đang đối mặt với bài toán thể lực của thủ thành Andre Onana. Tuyển thủ Cameroon đã vắng mặt xuyên suốt giai đoạn tiền mùa giải do chấn thương gân kheo và đang chạy đua với thời gian để kịp góp mặt trong trận mở màn. Nếu Onana không thể ra sân, Altay Bayindir, người đã thay thế anh trong mùa hè, nhiều khả năng sẽ trấn giữ khung gỗ.

Onana vẫn đang ở trong quá trình hồi phục chấn thương (Ảnh: Getty).

Dù vậy, Onana đã mang đến tín hiệu tích cực về tình hình hồi phục: "Tôi cảm thấy khỏe, tôi cảm thấy tuyệt vời. Vài tuần vừa qua thật khó khăn, nhưng hy vọng tôi sẽ trở lại vào đầu mùa giải".

Hàng thủ của Man Utd cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi Lisandro Martinez tiếp tục vật lộn với chấn thương dai dẳng. Dù đã cùng đội tham gia chuyến du đấu Mỹ, thời gian trở lại cụ thể của trung vệ người Argentina vẫn chưa được xác định.

Noussair Mazraoui cũng vắng mặt trong các buổi tập sau khi rời sân sớm trong trận giao hữu với Leeds. Tình trạng chấn thương của anh vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sự vắng mặt kéo dài đang gây lo ngại cho ban huấn luyện. Joshua Zirkzee, tiền đạo được đồn đoán sẽ rời Old Trafford, cũng chưa chắc chắn có thể ra sân dù đã bày tỏ mong muốn trở lại trong trận mở màn.

Trong khi đó, Arsenal, đội đã hòa trận đấu này mùa trước, đang rất khao khát khởi đầu thuận lợi. Đội hình của Mikel Arteta dự kiến sẽ có sự góp mặt của một số tân binh.

Trossard đang gặp vấn đề về thể lực (Ảnh: Getty).

Viktor Gyokeres được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công "Pháo thủ", đặc biệt khi Gabriel Jesus vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Chấn thương của tiền đạo người Brazil đã khiến Arsenal phải vật lộn tìm kiếm mũi nhọn và thúc đẩy họ theo đuổi Gyokeres.

Leandro Trossard, một trong những cầu thủ đã tỏa sáng khi cần thiết, cũng đang gặp vấn đề về thể lực. Anh không có tên trong đội hình Arsenal đánh bại Athletic Bilbao 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải. Tuy nhiên, HLV Arteta vẫn tự tin về khả năng ra sân của Trossard: "Cậu ấy bị đau nhẹ ở háng, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi".