Cần thủ tóm sống cá trê khổng lồ dài 2,7m sau gần một tiếng vật lộn

Một cần thủ may mắn bắt được con cá trê khổng lồ dài 2,7m sau khoảng 50 phút vật lộn với "con quái vật". Anh Jakub Vagner, 43 tuổi, cho biết có niềm đam mê câu cá từ lâu nên thường xuyên đi "săn cá" tại các hồ chứa lớn.

Đầu tháng 8, anh tới hồ chứa Vranov, phía nam thủ đô Prague của Cộng hòa Séc. Anh phát hiện thấy con vật vào lúc sáng sớm khi đi ngang qua vách đá nhô ra khỏi mặt nước nên quyết định thử vận may.

Cần thủ người Cộng hòa Séc chụp ảnh với con cá trê dài gần 2,7m (Ảnh: Mail).

Sau khoảng 10 phút quăng cần câu tự chế xuống nước, mọi chuyện không có gì xảy ra. Tuy nhiên không lâu sau, cần câu động đậy. Anh thấy con cá cỡ lớn đã cắn câu.

Tuy nhiên đó là cuộc vật lộn không hề dễ dàng. Vì con cá có kích thước rất lớn nên anh Vagner không thể một mình giữ nổi cần câu. Anh phải nhờ một người bạn hỗ trợ mới kéo được con cá trê vào bờ.

"Sau gần một tiếng, cả tôi và nó đều kiệt sức. Con vật nằm im bên cạnh thuyền thở mạnh, còn tôi cũng run lẩy bẩy và hoàn toàn đuối sức", anh nhớ lại.

Khi đo kích thước, cần thủ tiết lộ con vật dài 2,68m. Không chỉ sở hữu chiều dài ấn tượng, con vật được mô tả "đẹp gần như hoàn hảo" và có khả năng lớn hơn nữa.

Sau khi nhờ bạn chụp ảnh kỷ niệm với con cá, anh Vagner đã thả nó xuống nước. Thời điểm đó, tình trạng sức khỏe của con vật hoàn toàn bình thường.

Cần thủ người Cộng hòa Séc tiết lộ, chinh phục những con cá khổng lồ không chỉ là niềm đam mê, anh còn muốn thể hiện sự quyết tâm. Tuy nhiên anh khẳng định chưa bao giờ sát hại những con vật đã bắt được và luôn thả chúng vào môi trường sống kịp thời với mong muốn chúng có thể phát triển tự nhiên.

Một cần thủ khác người Ba Lan từng bắt được cá trê dài 2,5m hồi tháng 7 (Ảnh: Michał Chełkowski).

Những con cá trê khổng lồ phát triển ở môi trường tự nhiên được các cần thủ gọi vui với cái tên "quái vật trên sông". Trước đó vào tháng 4/2024, một cần thủ có tên Yury Grisendi cho biết, vào một ngày đẹp trời, anh cùng nhóm bạn đã có ngày thả câu may mắn khi tóm sống con cá trê dài 2,6m, nặng 113kg.

Giống như nhiều cần thủ khác, sau khi ghi hình với con "quái vật" với mục đích làm kỷ niệm, cả nhóm đã thả nó về môi trường sống tự nhiên.

Được biết, kỷ lục thế giới hiện tai thuộc về cần thủ Alessandro Biancardi người Italia. Vào năm 2023, cần thủ này đã câu được con cá trê dài 2,85m tại sông Po, Lombardy. Tới thời điểm hiện tại vẫn chưa ai phá vỡ được kỷ lục này.

Cá trê khổng lồ là loài cá được tìm thấy ở một số nơi trên thế giới. Ví dụ cá trê khổng lồ sông Mê Kông là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Một số loài cá trê khổng lồ đáng chú ý khác bao gồm cá trê Goliath ở lưu vực sông Amazon và cá trê Wels ở châu Âu.

Loài này sở hữu cơ thể dài, thon, da trơn láng và không có vảy. Cá trê khổng lồ có miệng rộng với nhiều râu cảm giác, giúp chúng tìm kiếm được thức ăn trong môi trường nước đục.

Trong đó, cá trê khổng lồ châu Âu là loài có nguồn gốc từ các khu vực rộng lớn thuộc Trung Âu, Nam Âu và Đông Âu ở các lưu vực biển Baltic, biển Đen và biển Casp.

Màu sắc da của chúng thay đổi tùy theo môi trường. Nếu nước trong, thông thường cá có màu đen. Trong khi nước đục thường tạo ra các cá thể màu xanh lục nâu. Với hình dạng cơ thể thuôn dài, loài này có thể bơi lùi như lươn.