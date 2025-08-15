Giá bán vàng miếng cao kỷ lục áp sát 125 triệu đồng/lượng

Kết phiên giao dịch ngày 14/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với trước đó. Mức 124,7 triệu đồng/lượng chiều bán là mức giá kỷ lục mới của mặt hàng này.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay (theo giờ Việt Nam) được giao dịch quanh mốc 3.334 USD/ounce, giảm 23 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 106,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng cao kỷ lục (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,9%, vượt xa kỳ vọng và cho thấy áp lực lạm phát vẫn mạnh. Diễn biến này trái ngược với kỳ vọng trước đó rằng lạm phát năm nay sẽ hạ nhiệt, khi chi phí sản xuất gia tăng đột biến.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, PPI toàn phần tháng 7 tăng 0,9% so với tháng trước. Con số này cao gấp hơn bốn lần dự báo 0,2%. Tính theo năm, PPI tăng 3,3%.

Thông tin này đã kích hoạt áp lực bán trên thị trường vàng, do nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó đẩy nhanh lộ trình cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm.

Ông Mohammed Taha, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại MH Markets, nhận định số liệu này phản ánh áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, gây sức ép lên vàng khi lãi suất cao có thể kéo dài. Tuy nhiên, nếu lạm phát duy trì ở mức cao, vàng vẫn được hỗ trợ như một công cụ phòng ngừa rủi ro dài hạn.

Ngược lại, nếu rủi ro suy thoái gia tăng buộc Fed phải nới lỏng, vàng có thể nhanh chóng phục hồi về vùng 3.450-3.500 USD/ounce, vị chuyên giá nói.

Một số chuyên gia cũng cảnh báo kinh tế Mỹ có thể đối mặt nguy cơ “lạm phát đình trệ” - khi giá cả leo thang nhưng tăng trưởng chậm lại, đây sẽ là môi trường thuận lợi cho vàng vì lãi suất thực có thể giảm mạnh.

Tỷ giá trung tâm hạ nhiệt

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 98,04 điểm, giảm 0,06% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua công bố tỷ giá trung tâm tại 25.240 đồng, giảm 7 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.977-26.502 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.050-26.440 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với trước đó. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.070-26.450 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng ở chiều thu mua và tăng 20 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.420-26.480 đồng (mua - bán), giảm 20 đồng chiều mua và tăng 30 đồng chiều bán so với trước đó.