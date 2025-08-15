Tại Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” do báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đồng tổ chức chiều 14/8, PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, đã trình bày tham luận chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị doanh nghiệp (chữ G trong ESG).

PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, phát biểu tại hội thảo.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị mình, PGS.TS Nguyễn Đức Trung cho biết: "Tại Đại học Ngân hàng, mỗi cán bộ đều được hỗ trợ bởi một AI. Tất cả các quy trình đều được thực hiện bằng robot, loại bỏ sự cần thiết của phòng ban kiểm soát nội bộ.

Công nghệ AI được ứng dụng trong quản lý nhân sự, từ việc tuyển dụng đúng người đến đào tạo đúng việc. Hệ thống AI tự động tìm kiếm ứng viên phù hợp với tiêu chí đề ra, cán bộ nhà trường chỉ cần thực hiện thao tác phỏng vấn".

Ngoài ra, Trường Đại học Ngân hàng còn sử dụng AI để phân tích và đánh giá hồ sơ năng lực cá nhân, tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự.

Trong lĩnh vực quản trị mua sắm và phân phối, AI đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán tồn kho, tối ưu hóa vận chuyển và điều phối giao thông để đảm bảo hàng hóa được giao đúng hạn.

Đối với marketing, AI giúp phân tích hành vi và sở thích của khách hàng, từ đó tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa và hỗ trợ trả lời tự động. Trong quản trị rủi ro, AI phân tích dữ liệu lịch sử, mô phỏng các kịch bản và xác định các nguy cơ tiềm ẩn.

Đặc biệt, AI còn được ứng dụng trong phát triển cá thể hóa thông qua việc tạo ra "nhân bản số" – các mô hình số hóa phản ánh trạng thái, hành vi và hiệu suất của đối tượng, hệ thống hoặc quy trình trong thế giới thực.

Những mô hình này được cập nhật liên tục từ dữ liệu cảm biến hoặc các nguồn thông tin thời gian thực, giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm chi phí đáng kể.

Về câu hỏi liệu AI có thể thay thế con người, PGS.TS Nguyễn Đức Trung nhận định: "Có hai luồng tranh luận về vấn đề này. Với một trăm tỷ nơ-ron thần kinh của con người, phải mất ít nhất 120 năm nữa mới có thể tạo ra robot vượt qua được con người. AI là công cụ do con người tạo ra và con người sẽ thống trị công nghệ".

Ông Trung khẳng định: "Tôi cho rằng, AI không thể thay thế con người mà sẽ đồng hành như những người bạn. AI thực hiện mục tiêu kép là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. AI hỗ trợ hiệu quả, xây dựng báo cáo ESG và chỉ ra các điểm còn thiếu sót tại doanh nghiệp".