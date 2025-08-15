Thông tin bất ngờ vụ thầy giáo đến tận nhà tát vào mặt học sinh

Ngày 15/8, lãnh đạo Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường đã cho thầy V.X.T. (giáo viên môn tiếng Anh) - người có hành vi đến nhà tát vào mặt học sinh - tạm nghỉ các công việc chuyên môn, để cùng gia đình chăm sóc sức khỏe nam sinh.

Theo lãnh đạo nhà trường, vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp làm rõ. “Khi nào có kết quả kiểm tra từ cơ quan công an, chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật cụ thể”, vị lãnh đạo nói.

Thông tin thầy giáo tát nam sinh xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh: Thanh Tùng)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy đến nhà dân rồi tát nhiều lần vào mặt một học sinh.

Qua tìm hiểu, sự việc được xác định diễn ra tại xã là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa. Người đàn ông trong clip là thầy giáo đang công tác tại Trường THPT Vĩnh Lộc, có quan hệ họ hàng với nam sinh bị tát.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do nam sinh có những lời nói thiếu chuẩn mực với thầy giáo từ trước đó.

Sau khi xảy ra sự việc, thầy T. đã viết báo cáo, tường trình kiểm điểm. Thầy cùng gia đình đưa cháu học sinh ra Hà Nội thăm khám, sau đó về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.