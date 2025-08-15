Nhà mạng tổng lực đảm bảo phủ sóng thông suốt cho Đại lễ A80

Sáng 2/9, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Đây là sự kiện rất được quan tâm, chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn người trên khắp cả nước đến tham gia trực tiếp hoặc theo dõi gián tiếp qua truyền hình, mạng Internet.

Để đảm bảo kết nối được thông suốt, giúp hàng triệu người dân ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc lịch sử, hai nhà mạng lớn là Viettel và VNPT đã và đang triển khai những chiến dịch quy mô và toàn diện chưa từng có về hạ tầng viễn thông.

Viettel: phủ sóng 5G toàn diện, tiên phong ứng dụng AI

Với quy mô sự kiện rất lớn, dự kiến sẽ có khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành. Nhu cầu sử dụng dịch vụ không chỉ dừng lại ở lướt web hay xem phim mà sẽ tập trung vào livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao… biến mỗi chiếc smartphone thành một "đài truyền hình di động". Điều này sẽ tạo áp lực chưa từng có lên mạng lưới.

Để đối phó với thách thức này, Viettel đã vạch ra kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với sự kiện 2/9/2024 và gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện A50 diễn ra tại TP.HCM.

Viettel lắp đặt thêm 500 trạm phát sóng 5G mới để phục vụ Đại lễ (Ảnh: Viettel).

Trong đó, Viettel sẽ lắp đặt 1.700 trạm phát sóng 5G mới, bao gồm 500 trạm BTS 5G mới và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Các trạm nhỏ 5G này giúp nâng cao dung lượng và tốc độ Internet, đồng thời chia sẻ tải cho mạng 4G.

Ngoài ra, Viettel cũng huy động 700 trạm 4G tạm thời và 25 xe phát sóng cơ động để phục vụ người dân.

Đây cũng là lần đầu tiên Viettel sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm "hot” được nhiều người quan tâm…

Cứ 5 phút một lần, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có đông người dùng, và điều hướng người dùng sang các trạm lân cận khi phát hiện quá tải. Điều này đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

VNPT sẵn sàng hạ tầng để phục vụ sự kiện A80

Ngoài Viettel, VNPT cũng đang tổng lực ra quân để đảm bảo hạ tầng viễn thông hoạt động thông suốt, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trước thềm Đại lễ, VNPT đã hoàn tất rà soát, tối ưu toàn bộ hệ thống, triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin ở mức cao nhất.

VNPT đang gấp rút bổ sung các trạm phát sóng 5G tại những địa điểm đông người tập trung vào ngày 2/9 (Ảnh: VNPT).

Các kịch bản kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ duy trì chất lượng dịch vụ di động, phòng chống tấn công mạng (DDOS) đến các phương án phong tỏa dịch vụ khi có yêu cầu đột xuất, thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm tuyệt đối về an toàn - an ninh thông tin quốc gia.

Đối với các hoạt động trọng tâm như Lễ diễu binh, diễu hành và các chương trình nghệ thuật lớn, VNPT đã tăng cường năng lực mạng di động Vinaphone tại 10 khu vực trọng điểm ở Hà Nội.

Bên cạnh 5500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G tại các khu vực diễn ra sự kiện, hàng loạt giải pháp kỹ thuật cũng đã được triển khai quyết liệt để nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng tăng cao tại các địa điểm sự kiện: bổ sung 1.100 trạm phát sóng 4G, phát sóng lưu động/dã chiến 3G/4G/5G tại 106 điểm…

VNPT không chỉ phục vụ nhu cầu kết nối của người dân, mà còn là hạ tầng truyền dẫn chiến lược cho các cơ quan báo chí - truyền hình.

Với đài truyền hình Việt Nam (VTV), VNPT triển khai hạ tầng cáp quang tại 17 điểm cầu, gồm 36 đường cáp quang trắng, 17 kênh hotline và 9 đường Internet FTTH, bảo đảm truyền hình trực tiếp mượt mà, sắc nét.

Với đài truyền hình TP.HCM (HTV), VNPT cung cấp đường truyền tín hiệu cho 18 màn hình LED, 6 điểm cầu truyền hình và 297 vị trí loa phát thanh, bảo đảm âm thanh rõ ràng, lan tỏa trên khắp các tuyến phố.

Mục tiêu của 2 nhà mạng Viettel và VNPT là giúp người dân lan tỏa những khoảnh khắc lịch sử một cách trọn vẹn nhất, từ những khối diễu binh tiến qua lễ đài đến những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội.