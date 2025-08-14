Lời khai ớn lạnh của người đàn ông để xác bạn gái trong nhà suốt 2 năm

Một người đàn ông đã sống trong căn hộ cùng thi thể bạn gái cũ suốt nhiều năm trước khi cảnh sát phát hiện sự việc rùng rợn.

Người đàn ông 51 tuổi có tên Jamie Stevens đã phủ chăn lên thi thể bạn gái cũ là Anouska Sites sau khi phát hiện cô đã tử vong trên ghế sofa. Sau đó, người này vẫn tiếp tục sống và sinh hoạt bình thường trong căn hộ nơi cảnh sát mô tả "giống nơi ở của người có thói quen tích trữ đồ".

Thi thể người phụ nữ chỉ được phủ chăn, để trong nhà suốt 2 năm (Ảnh minh họa: News).

Tòa án Exeter Crown tại Torquay, Anh, cho biết, lần cuối cùng cô Sites được nhìn thấy còn sống vào tháng 5/2022. Sau đó, người thân của nạn nhân báo cảnh sát về chuyện cô Sites mất tích vào tháng 4/2023.

Theo các cảnh sát, người phụ nữ này gặp nhiều vấn đề như bệnh tâm lý dễ tổn thương và cả tình trạng nghiện ngập.

Tháng 4 năm nay, cảnh sát địa phương liên hệ với Stevens, bạn trai cũ của cô Sites để hỏi về tung tích người mất tích. Tuy nhiên người đàn ông khai rằng đã không liên hệ với bạn gái cũ kể từ tháng 2 hoặc tháng 3/2022.

Ngày 27/5, cảnh sát tiếp tục mời Stevens tới cơ quan điều tra để làm việc. Ông ta nói mình không còn sống ở căn hộ tại Upton Road, Devon. Sau đó, lực lượng chức năng đã đến kiểm tra và mở cửa vào trong.

Các cảnh sát mô tả căn hộ giống như nhà của một người có thói quen tích trữ đồ. Rác thải, phân và các chai đựng nước tiểu vương vãi khắp nơi.

Người đàn ông lĩnh án 14 tháng tù vì 2 tội danh (Ảnh: News).

Khi tìm kiếm, một sỹ quan cảnh sát nhấc tấm chăn trong phòng khách và phát hiện một cánh tay cùng bàn tay đã hóa xương nằm trên ghế sofa. Họ cũng tìm thấy nhiều vật dùng để khử mùi đặt rải rác khắp phòng. Điều này cho thấy chúng được sử dụng để che đậy mùi thi thể bị phân hủy.

Sau đó, Stevens đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông khai nhận có quan hệ tình cảm với cô Sites từ năm 2011 đến 2014. Người này cũng thừa nhận thi thể nằm trên ghế sofa được chăn che phủ chính là bạn gái cũ của mình - người bị mất tích mà cảnh sát đang tìm kiếm.

Theo lời khai của Stevens, vào một ngày của tháng 1/2023, cô Sites tìm tới căn hộ bạn trai cũ để xin ngủ nhờ qua đêm. Người đàn ông chấp nhận và cho bạn gái cũ nằm ở phòng khách còn mình ngủ tại phòng riêng.

Hôm sau, người đàn ông ra khỏi nhà và không để ý tới bạn gái cũ. Quay trở về nhà vào khoảng 23h30, Stevens nghĩ bạn gái đã rời đi, nhưng thấy cô vẫn nằm trên ghế sofa. Qua kiểm tra, người đàn ông phát hiện bạn gái cũ đã tử vong.

“Ông ta chỉ phủ một tấm chăn lên thi thể rồi tiếp tục sống trong phòng ngủ, hầu như không quay lại phòng khách”, công tố viên cho biết.

Stevens, trú tại Reddenhill Road, Torquay, nhận mức phạt 14 tháng tù vì tội danh cản trở việc chôn cất hợp pháp và cản trở quá trình điều tra.

Cáo buộc thứ hai liên quan đến việc Stevens nói dối cảnh sát trong bản khai, phủ nhận biết tung tích của cô Sites.

Luật sư bào chữa Paul Dentith mô tả hành vi không báo tin của Stevens là “một sự bỏ mặc thụ động”.

Giải thích về hành vi của mình, Stevens nói rằng biết rõ phải làm gì khi phát hiện bạn gái cũ đã qua đời. Tuy nhiên, ông ta cũng không rõ tại sao bản thân lại không gọi cấp cứu tới hỗ trợ.

Kết quả của quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, cái chết của cô Sites không bị coi là có dấu hiệu đáng ngờ.

"Sites là một người tuyệt vời. Cô ấy từng là bạn gái và là bạn thân của tôi. Tôi đau đớn khi biết cô ấy qua đời nhưng không hiểu sao lại cư xử như vậy. Cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn", Stevens khai nhận.

Thẩm phán Anna Richardson nhận định đây là một vụ việc vô cùng bi kịch. Khi còn sống, cô Sites gặp rắc rối với vấn đề nghiện chất kích thích.

"Không có lý do nào để bào chữa cho hành vi này. Tuy nhiên có thể Stevens đã bị hoảng loạn nên kéo theo sai lầm. Ông ta chỉ che đậy thi thể bằng chăn và để đó suốt nhiều năm", vị thẩm phán nói.