Bồ Đào Nha: Chồng tử vong do vợ vô tình ngã đè lên người

Theo tờ The Sun, những người hàng xóm cho biết, vợ của nạn nhân nặng khoảng 100kg. Khi đó, bà đã mất thăng bằng khi bước ra khỏi giường và vấp ngã, đè lên người chồng đang nằm dưới sàn.

Tiếng la hét của bà đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hàng xóm đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ và nhấc người vợ ra khỏi người chồng.

Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế có mặt, nạn nhân đã bất tỉnh. Mặc dù các nỗ lực cứu chữa được thực hiện ngay lập tức, ông vẫn không qua khỏi do ngừng tim. Truyền thông địa phương mô tả, nạn nhân có vóc dáng khá nhỏ bé.

Cân nặng của người vợ được xem là nguyên nhân khiến bà không thể tự đứng dậy sau khi bị kẹt giữa giường và tường. Theo tờ báo Bồ Đào Nha Correio da Manha, phải có đến 5 người đàn ông hợp lực mới có thể nhấc bà ra để giải cứu chồng.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành điều tra và xác định đây là một tai nạn hi hữu, không có dấu hiệu tội phạm.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết: "Vụ việc được phân loại là tử vong do ngạt thở tai nạn. Đây rõ ràng là một cái chết rất bất thường nhưng không có ý định phạm tội. Người phụ nữ vấp ngã khi bước ra khỏi giường dẫn đến sự việc".

Theo báo chí địa phương, cặp đôi đã sống cùng nhau như vợ chồng nhiều năm nhưng chưa kết hôn chính thức. Người vợ đang được tư vấn tâm lý để vượt qua cú sốc.