Thanh niên giao nước đá bị hành hung kèm lời đe dọa "chôn sống"

Ngày 15/8, đại diện Công an xã Kdang, tỉnh Gia Lai cho biết đã nhận được trình báo của anh D.P.L. (SN 2001, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) về việc bị đối tượng lạ mặt hành hung khi đi giao nước đá.

Trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên đi giao nước bị một đối tượng dùng tay đấm liên tục trước tiệm tạm hóa.

Anh L. bị đối tượng hành hung khi đi giao nước đá (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, sự việc trong clip xảy ra khoảng 9h ngày 12/8. Khi ấy, anh L. điều khiển xe tải đến tiệm tạp hóa ở xã Kdang, tỉnh Gia Lai để giao nước đá. Khi đang giao hàng, anh L. bị hai thanh niên chửi và dọa dẫm. Một người trong đó đã xông vào đấm anh liên tục ở vùng mặt.

Sau khi hành hung, thanh niên này còn đe dọa "lần sau tao mà thấy xe mày thì tao chôn sống”. Sau khi xảy ra vụ việc, anh L. đã đến Công an xã Kdang trình báo sự việc.

Anh L. cho biết thời gian qua, anh liên tục bị những người lạ mặt này chặn xe hoặc có những hành vi khiêu khích, cắt đầu xe trên đường.

“Những người hành hung có thể là do muốn tranh giành địa bàn giao nước đá. Tôi cũng không quen biết những thanh niên lạ mặt này”, anh L. nói.

Theo anh L., gia đình anh có cơ sở nước đá đã kinh doanh nhiều năm. Mỗi khi khách hàng liên hệ anh mới mang nước đá xuống các xã giao.

Công an xã Kdang đang lập hồ sơ để làm rõ sự việc nói trên.