Hà Nội mưa dông làm cây đổ giữa đường, hành động của tài xế gây sốt

Trưa 14/8, cơn mưa giông bất ngờ ập xuống Hà Nội. Khoảng hơn 12h, một cây lớn trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội) bất ngờ gãy đổ, chắn ngang toàn bộ mặt đường.

Chị Mai, sống gần hiện trường, kể: “Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng rầm lớn. Chạy ra, thấy cây trước cửa ngân hàng đổ chắn ngang đường. Lúc đó, một tài xế xe ôm đi qua bị cây đổ trúng, may mắn chỉ bị thương nhẹ và được người dân đưa vào nơi an toàn”.

Sự cố khiến giao thông tê liệt cả hai hướng Lê Trọng Tấn - Ngã Tư Sở và Lê Trọng Tấn - Trịnh Đình Cửu. Giữa lúc mưa xối xả, một tài xế xe ôm bất ngờ xuất hiện, cầm dao lao vào chặt cây mở lối đi.

Anh Triển một mình dùng dao chặt cây trong mưa lớn (Clip: Nam Việt).

“Lúc ấy mưa rất to, xe đứng kín nhưng không ai giúp. Một mình cậu ấy chặt từng cành, kéo vào lề đường. Chỉ đến khi gần xong mới có vài người khác ra hỗ trợ”, chị Mai cho hay.

Theo tìm hiểu, người tài xế là anh Hoàng Văn Triển (quê Phú Thọ). Chia sẻ với Dân trí, anh Triển cho biết, khoảng 12h25, khi anh di chuyển đến lấy hàng tại một quán ăn trên phố Lê Trọng Tấn thì bất ngờ gặp mưa giông, một cành cây lớn đổ chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Thấy vậy, anh Triển nhanh chóng mượn dao của nhà hàng di chuyển đến chỗ cây đổ bắt đầu chặt cây để giải phóng đường.

Anh Triển chặt cây giải phóng ùn tắc cho người dân đi lại (Ảnh: Nam Việt).

“Tôi cũng như mọi người thôi, thấy có chuyện thì vào hỗ trợ, nhìn giao thông tắc cứng, mọi người đứng dưới mưa lớn không thể đi lại nên muốn giúp đỡ thông đường cho mọi người đi lại, tránh tai nạn”, anh Triển nói.

Vì có một mình không thể chặt hạ được cành cây lớn, anh Triển dùng dao chặt từng cành nhỏ, kéo vào ven đường, rồi lại tiếp tục chặt các cành còn lại. Mưa lớn xối xả không ai giúp đỡ nên một lúc sau anh đã thấm mệt, nhưng nhìn dòng xe ùn ứ anh cố gắng chặt tiếp.

“Tôi chặt gần xong thì có vài anh nữa tới giúp đỡ cùng chặt rồi kéo cành vào ven đường”, anh Triển nói.

Anh Hoàng Văn Triển (Ảnh: Nam Việt).

Sau hơn 10 phút, cành cây lớn được dẹp gọn, giao thông trở lại bình thường. Anh Triển chia sẻ, lúc đó đang rất vội vì phải đi giao hàng, nhưng đã gọi cho cửa hàng và khách nhờ hủy đơn để tập trung xử lý tình huống.

“Đi làm quan trọng, nhưng lúc ấy giải phóng đường là ưu tiên hàng đầu, vì nó ảnh hưởng đến nhiều người và có thể gây tai nạn, nhất là trong thời điểm mưa to, kèm sấm chớp”, anh nói.

Sống ở Phú Thọ, gần rừng, anh Triển từng quen với việc chặt cây, tuy nhiên lâu ngày không làm nên lần này cũng khá mệt. Dù vậy, anh vui vì đã giúp được mọi người đi lại an toàn. Hoàn thành việc dọn dẹp, anh nhanh chóng quay lại cửa hàng để tiếp tục công việc.