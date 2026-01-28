Bố Nguyễn Đình Bắc nâng lên 180 mâm cỗ cảm ơn làng xóm, người hâm mộ

Chiều 28/1, tại nhà của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc ở xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An, hàng nghìn người hâm mộ, hàng xóm có mặt trong "ngày đặc biệt".

Vượt quãng đường hơn 70km, ông Phan Văn Dung (73 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ, Nghệ An) đã đến nhà Nguyễn Đình Bắc với mong muốn được chụp ảnh lưu niệm cùng cầu thủ này.

Chiều cùng ngày, đại diện người thân, bạn bè và người hâm mộ tặng hoa, quà chúc mừng ông Nguyễn Đình Ấp (đội mũ đứng giữa, bố cầu thủ Nguyễn Đình Bắc) và gia đình tại quê nhà Nghệ An.

Ban đầu, gia đình dự kiến tổ chức 100 mâm cỗ, tuy nhiên đến phút chót đã quyết định tăng thêm 80 mâm, nâng lên 180 mâm, phục vụ khoảng 2.000 người tham dự.

Các mâm cỗ đãi khách của gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc được chuẩn bị chu đáo với nhiều món ăn truyền thống như gà luộc, xôi, canh, các món xào, salad, bánh mì, tráng miệng và đồ uống, thể hiện sự hiếu khách, đậm đà hương vị quê nhà.

Hàng nghìn người dân và người hâm mộ đã tập trung tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2 để tham dự buổi tiệc.

Xen kẽ trong bữa tiệc, người hâm mộ liên tục lên sân khấu tặng hoa, gửi lời chúc mừng tới Đình Bắc trong không khí rộn ràng, ấm áp.

Đình Bắc giao lưu, chia sẻ với bà con và người hâm mộ tại buổi gặp mặt tri ân ở quê nhà.

Nhiều bạn trẻ lên sân khấu để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng Đình Bắc và người thân.

Trong đêm tiệc tri ân, Đình Bắc bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự đồng hành và cổ vũ của bà con quê nhà và người hâm mộ trong suốt thời gian qua.

Xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung - nơi diễn ra buổi tiệc tri ân của gia đình cầu thủ Đình Bắc (Ảnh: Google Maps).