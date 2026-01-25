Đình Bắc độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, đi vào lịch sử

Có 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn thắng tại giải năm nay, gồm Nguyễn Đình Bắc, Ali Azaizeh (U23 Jordan), Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon) và Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản).

Đình Bắc giành danh hiệu vua phá lưới giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, theo công bố của AFC, chỉ mỗi mình Đình Bắc độc chiếm danh hiệu vua phá lưới giải năm nay.

Theo quy định của AFC, khi các cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, sẽ xét đến số đường chuyền thành bàn mà những cầu thủ này thực hiện được. Đình Bắc và Sato của U23 Nhật Bản cùng có hai đường chuyền thành bàn tại giải, họ vượt lên trên Ali Azaizeh và Leonardo Farah Shahin.

Nếu các cầu thủ tiếp tục bằng nhau về số đường chuyền thành bàn, sẽ xét tiếp đến tổng thời gian họ thi đấu tại giải năm nay. Người nào có tổng thời gian thi đấu ít hơn chứng tỏ hiệu quả hoạt động cao hơn, người đó sẽ xếp vị trí cao hơn.

Đình Bắc trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành danh hiệu vua phá lưới giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Đình Bắc có tổng thời gian thi đấu ước tính khoảng 361 phút qua 6 trận. Trong khi đó, tổng thời gian thi đấu của Sato là 446 phút. Chính vì thế, Đình Bắc thắng Sato và các cầu thủ còn lại, độc chiếm danh hiệu vua phá lưới.

Ryunosuke Sato nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải. Còn thủ môn Rui Araki của U23 Nhật Bản giành danh hiệu thủ môn hay nhất giải, vượt qua thủ thành Li Hao (U23 Trung Quốc). Trong khi đó, giải thưởng fair-play (chơi đẹp) thuộc về U23 Hàn Quốc.

Với riêng Nguyễn Đình Bắc, anh đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, khi trở thành cầu thủ đầu tiên của bóng đá nội giành danh hiệu vua phá lưới giải U23 châu Á.

Trước đây, U23 Việt Nam từng có một cầu thủ tiến sát đến danh hiệu này là Nguyễn Quang Hải, nhưng vẫn chưa thể thành công trọn vẹn. Năm 2018, Quang Hải ghi đến 5 bàn thắng, nhưng anh vẫn kém một bàn so với vua phá lưới Ali Almoez (U23 Qatar). Quang Hải vì thế hụt danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á 2018 đầy tiếc nuối.