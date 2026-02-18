Sau 1 năm bỏ ô tô đi tàu điện, “chị Dung Metro” tiết kiệm được vài chỉ vàng

Phóng viên hẹn gặp lại chị Lê Phương Dung vào một buổi sáng giữa trung tâm TPHCM. Vừa xuất hiện, chị gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, phong thái thư thả - rất khác hình dung về một người từng gắn bó nhiều năm với vô lăng ô tô giữa phố xá đông đúc.

Vừa ngồi xuống, chị Dung đã vui vẻ “khoe” sáng nay vẫn di chuyển bằng Metro như thói quen suốt hơn 1 năm qua.

Chị nói rằng việc kết hợp đi Metro và đi bộ không chỉ thay đổi cách di chuyển, mà còn mang lại cho chị những chuyển biến rõ rệt về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Chị Dung cho biết, chị vẫn sử dụng Metro gần như hằng ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ “hiện tượng mạng” đến nhịp sống bình thường

Hơn 1 năm kể từ khi câu chuyện “chị Dung Metro” lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, cái tên của chị vẫn được nhiều người nhớ tới như một hình ảnh gắn liền với tuyến Metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

“Tôi vui vì tên của mình được gắn với một dự án trọng điểm của quốc gia, tự hào vì câu chuyện cá nhân lại có thể tạo ra sự quan tâm lớn đến giao thông công cộng”, chị chia sẻ.

Chị Dung nhớ lại, thời điểm được chú ý nhiều nhất, cuộc sống của chị có phần xáo trộn, nhưng không đến mức đảo lộn. Công việc, sinh hoạt hằng ngày vẫn diễn ra bình thường. Điều khác biệt lớn nhất là việc hình ảnh của chị xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, đi kèm đủ luồng ý kiến.

Chị cho biết, bản thân đón nhận những bình luận với tâm thế khá nhẹ nhàng. Có những bình luận ảo hay những bài đăng chưa đúng với con người chị ngoài đời, nhưng chị không thấy khó chịu.

“Khi một câu chuyện được lan tỏa, chắc chắn sẽ có khen chê đan xen. Với tôi, điều đó không mang lại cảm xúc tiêu cực, thậm chí đôi lúc còn thấy… vui vui”, chị nói.

Món quà sinh nhật chị Dung nhận được từ đồng nghiệp cũng liên quan đến hình ảnh chị từng xuất hiện trên báo Dân trí (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau làn sóng chú ý ban đầu, cuộc sống của “chị Dung Metro” dần trở lại nhịp bình thường. Thỉnh thoảng, chị vẫn được nhận ra ở trung tâm thương mại hay trên chuyến tàu. Những cuộc trò chuyện ngắn, những lời hỏi thăm xoay quanh Metro khiến chị cảm thấy câu chuyện của mình đã thực sự chạm tới nhiều người.

Tiết kiệm được vài chỉ vàng

Khác với suy nghĩ của không ít người rằng việc đi Metro chỉ mang tính “trải nghiệm cho vui”, chị Dung cho biết sau hơn 1 năm, Metro đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày của mình.

Hiện tại, chị vẫn sử dụng Metro gần như mỗi ngày trong tuần. Với chị, con đường vào khu vực trung tâm giờ đây trở nên gọn gàng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với thời gian còn phụ thuộc vào ô tô cá nhân.

So với giai đoạn đầu, thói quen đi Metro của chị ngày càng ổn định và linh hoạt. Chị đã quen giờ giấc, nắm rõ tuyến đường, biết cách kết hợp các phương tiện sao cho thuận tiện nhất. Không chỉ đi làm, mỗi khi hẹn bạn bè ăn uống hay gặp gỡ buổi tối, Metro vẫn là lựa chọn ưu tiên.

“Đi Metro vừa an toàn, vừa thoải mái, không phải lo chuyện lái xe về sau những buổi gặp gỡ”, chị nói.

Chị Dung duy trì thói quen đi làm bằng Metro sau hơn 1 năm, xem đây là lựa chọn di chuyển thuận tiện trong nhịp sống đô thị TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong những ngày hiếm hoi không thể đi Metro, chị linh hoạt kết hợp xe máy hoặc xe công nghệ cho các quãng ngắn. Tuy vậy, nếu có thể lựa chọn, chị vẫn ưu tiên Metro bởi cảm giác chủ động, ổn định và không bị áp lực kẹt xe hay tìm chỗ gửi.

Sau 1 năm thay đổi thói quen di chuyển, câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất là bài toán chi phí. Chị Dung bật cười khi được hỏi liệu mình đã tiết kiệm được bao nhiêu so với thời còn sử dụng ô tô cá nhân.

“Chắc cũng đủ dư mua vài chỉ vàng để tiết kiệm”, chị nói vui, rồi chia sẻ thêm rằng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc tiết kiệm chi tiêu là một cách đề phòng rủi ro cho tương lai.

Không chỉ tiết kiệm các khoản hữu hình như nhiên liệu, phí gửi xe... Metro còn mang lại cho chị những “khoản tiết kiệm vô hình” khó đo đếm bằng tiền.

Trong bối cảnh không khí ngày càng ô nhiễm, việc di chuyển bằng Metro giúp chị tránh được khói bụi, hít thở không khí sạch hơn và cảm nhận rõ sức khỏe được cải thiện. Quãng đường đi bộ từ nhà ra ga, dù không quá xa, cũng trở thành một thói quen vận động nhẹ mỗi ngày.

“Quan trọng hơn cả là tinh thần. Trên chuyến tàu, tôi có thể nghe nhạc, nghe podcast, có cho mình một khoảng thời gian riêng hiếm hoi giữa nhịp sống bận rộn”, chị nói.

Kỳ vọng cho tương lai

Trong suốt hơn 1 năm sử dụng Metro, chị Dung cho biết bản thân không gặp phải bất tiện nào quá lớn đến mức phải thay đổi kế hoạch cá nhân hay cảm thấy “giá mà có xe cá nhân thì đỡ hơn”.

Lịch chạy của Metro khá ổn định, giúp chị dễ dàng sắp xếp công việc và sinh hoạt. Những ngày mưa lớn, thời gian đầu tàu có chạy chậm hơn đôi chút để đảm bảo an toàn, nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn định hơn rất nhiều.

“Kể cả ngày mưa, tôi vẫn di chuyển bình thường, kết hợp đi bộ quãng ngắn hoặc phương tiện trung chuyển khi cần. Cảm giác yên tâm là điều tôi thấy rõ nhất”, chị chia sẻ.

Về việc kết hợp với xe công nghệ, chị cho biết hiếm khi gặp tình trạng tăng giá quá mạnh. Việc có nhiều hãng xe để lựa chọn giúp chị chủ động so sánh và chọn phương án phù hợp.

Khi được hỏi liệu có quay lại sử dụng ô tô cá nhân như trước, chị Dung cho biết với những tuyến đường đã có Metro, chị vẫn ưu tiên sử dụng phương tiện này.

Tuy nhiên, chị nhìn nhận rất thực tế rằng ô tô cá nhân vẫn cần thiết trong những trường hợp linh hoạt, đặc biệt là các tuyến chưa có Metro hoặc những chuyến du lịch xa.

Trong các chuyến du lịch xa hay di chuyển ngoại thành, chị Dung vẫn sử dụng ô tô cá nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Vấn đề không phải là chọn một phương tiện duy nhất, mà là sử dụng phương tiện phù hợp nhất cho từng hành trình, đó mới là cách sử dụng thông minh”, chị nói.

Từ trải nghiệm cá nhân, điều chị mong muốn nhất là TPHCM sớm có thêm nhiều tuyến Metro, đặc biệt là tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) để kết nối trực tiếp với cơ quan chị đang công tác.

Bên cạnh đó, chị kỳ vọng thời gian vận hành, nhất là các chuyến cuối trong ngày, sẽ được kéo dài hơn để phù hợp với nhịp sống năng động về đêm của thành phố.

Theo chị Dung, điểm mấu chốt để người dân sẵn sàng bỏ xe cá nhân và chuyển sang Metro chính là sự thuận tiện. Khi Metro đủ gần, đủ nhanh, dễ tiếp cận và kết nối tốt, việc chuyển đổi sẽ diễn ra rất tự nhiên.

“Nếu đang sinh sống hoặc làm việc trên những cung đường đã có Metro đi qua, hãy thử trải nghiệm vài ngày. Khi sự thuận tiện đã sẵn có, việc chọn Metro gần như là điều rất tự nhiên”, chị nói.