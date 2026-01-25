AFC đặc biệt ấn tượng với danh hiệu Vua phá lưới của Đình Bắc

Theo công bố của AFC, Đình Bắc đã giành danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026. Tiền đạo số 7 của U23 Việt Nam cùng có 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn như Ryunosuke Sato của U23 Nhật Bản nhưng ra sân ít hơn.

Đình Bắc giành giải Vua phá lưới giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Đình Bắc có tổng thời gian thi đấu ước tính khoảng 361 phút qua 6 trận. Trong khi đó, tổng thời gian thi đấu của Sato là 446 phút. Chính vì thế, Đình Bắc đã vượt qua Sato để độc chiếm giải Vua phá lưới.

AFC rất ấn tượng với danh hiệu của Đình Bắc, nhất là khi cầu thủ này chỉ đá chính trong 2/6 trận đấu từ đầu giải. Cơ quan này bình luận: “Điều khiến màn trình diễn của Đình Bắc tại Saudi Arabia 2026 trở nên vô cùng ấn tượng là việc tiền đạo này chỉ đá chính 2/6 trận của U23 Việt Nam, khi thời lượng thi đấu của anh phải được kiểm soát do chấn thương.

Chân sút thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội khởi đầu chiến dịch bằng bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam trong chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, trước khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội nhà đánh bại U23 Saudi Arabia 1-0, qua đó đứng đầu bảng A.

Cầu thủ 22 tuổi tiếp tục ghi dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị và lập công, ấn định bàn thắng thứ hai cho U23 Việt Nam trong chiến thắng 3-2 trước UAE sau hiệp phụ.

Đình Bắc ghi bàn tuyệt đẹp trong trận gặp U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Dù giấc mơ vô địch của U23 Việt Nam bị chấm dứt sau thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết nhưng Đình Bắc vẫn đóng vai trò quan trọng trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, khi ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà bằng một cú đá phạt tuyệt đẹp.

Mặc dù không thể tham gia loạt sút luân lưu do phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức, tiền đạo này vẫn thực sự thắp sáng Saudi Arabia 2026 bằng những màn trình diễn đầy bùng nổ và ấn tượng”.

Theo thống kê, Đình Bắc là cầu thủ đầu tiên của U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 châu Á trong lịch sử. Trước đó, Quang Hải từng ghi 5 bàn ở giải đấu năm 2018 nhưng kém Almoez Ali của U23 Qatar 1 bàn.

Trên trang cá nhân, Đình Bắc không thể tin nổi mình đã giành danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á. Tiền đạo này đăng tải dòng trạng thái: "Trời ơi!".