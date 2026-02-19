Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án chung thân với tội danh nổi loạn

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: Yonhap).

Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 19/2 đã kết tội cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về tội lãnh đạo một cuộc nổi loạn thông qua nỗ lực áp đặt thiết quân luật, nhưng tuyên mức án nhẹ hơn án tử hình mà các công tố viên đặc biệt đề nghị.

Tòa án nêu rõ lệnh thiết quân luật cấu thành hành vi nổi loạn khi cựu Tổng thống Yoon tìm cách làm tê liệt quốc hội bằng việc điều động binh sĩ tới khuôn viên tòa nhà quốc hội.

Trong phiên xét xử được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia, tòa nhiều lần nhấn mạnh rằng cốt lõi của vụ án là việc ông Yoon triển khai quân đội tới quốc hội.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Ji Gwi-yeon, cho biết rõ ràng ý định của ông Yoon khi tuyên bố thiết quân luật là làm tê liệt quốc hội trong một khoảng thời gian đáng kể, xét đến những lời lẽ trong sắc lệnh quân sự và việc ông tìm cách bắt giữ các đối thủ chính trị, bao gồm lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập và cả lãnh đạo đảng cầm quyền của chính ông là Han Dong-hoo.

Thẩm phán Ji nói, chính hành động điều động binh sĩ có vũ trang tới tòa nhà quốc hội và vận chuyển họ bằng trực thăng đã cấu thành hành vi nổi loạn.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cũng bị kết tội vì đóng vai trò chủ chốt trong cuộc nổi loạn và bị tuyên án 30 năm tù. Trước đó, ông Kim đã nhận trách nhiệm về việc ra lệnh cho binh sĩ thực thi thiết quân luật.

Phán quyết khép lại một chương trong một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất của Hàn Quốc.

Ngày 3/12/2024, ông Yoon ban bố lệnh thiết quân luật trong một bài phát biểu trên truyền hình vào đêm muộn, với lý do có “các thế lực chống phá nhà nước” bên trong các đảng đối lập có thiện cảm với Triều Tiên.

Các binh sĩ có vũ trang đã được trực thăng đưa tới tòa nhà quốc hội và tìm cách xông vào phòng họp nơi các nghị sĩ đang nhóm họp. Người dân cùng với các nghị sĩ và nhân viên quốc hội đã vội vã dựng rào chắn tại các lối vào và tìm cách ngăn binh sĩ tiếp cận phòng họp.

Tuyên bố gây sốc của ông Yoon làm sống lại những ký ức đen tối về quá khứ vốn đẩy Hàn Quốc vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Ông đã đảo ngược quyết định trong vòng 6 giờ, sau khi các nghị sĩ buộc phải tiến vào tòa nhà quốc hội và bỏ phiếu nhất trí ngăn chặn sắc lệnh này.

Hàn Quốc đã phát triển thành một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu và vẫn là một đồng minh then chốt của Mỹ tại châu Á.

Tuy nhiên, chính trường trong nước vẫn bị chia rẽ sâu sắc và đầy tranh cãi, với các tổng thống ở cả hai phe chính trị thường xuyên đối mặt với lời kêu gọi luận tội, điều tra hình sự và truy tố.