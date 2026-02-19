Nữ chiến sĩ vác kèn 19kg ở đại lễ hé lộ Tết đặc biệt của gia đình quân nhân

Sáng đầu năm, trong căn nhà nhỏ đã được dọn dẹp tinh tươm, Thượng úy Dương Thị Thơm chậm rãi pha một ấm trà. Con gái ngồi bên cạnh, ríu rít kể đủ thứ chuyện, còn chị thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc con.

Thượng úy Dương Thị Thơm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một năm trước, chị vẫn còn ở thao trường. Hết Tết chưa bao lâu, bánh chưng trong nhà còn chưa ăn hết, chị đã lên đường thực hiện nhiệm vụ A50 (kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước). Rồi tiếp đó là A80 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh), những tháng ngày tập luyện miệt mài, xa nhà, xa con, đi qua đủ đầy cung bậc cảm xúc.

Ngồi bên ấm trà những ngày đầu xuân, chị bảo: “Nhìn lại một năm qua, tôi thấy vừa bồi hồi, vừa vui và cũng rất trân trọng”.

Một năm nhiều cảm xúc

Những ngày tập luyện A50 rồi A80, với chị Thơm không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ. Đó là quãng thời gian thích nghi đội hình, giữ cường độ tập luyện cao trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục. Nhưng điều khiến chị nhớ nhất là cảm giác xa gia đình.

“Tập luyện vất vả, nhưng điều khó nhất vẫn là nỗi nhớ nhà”, chị nói.

Bù lại, niềm vui đến từ những lần gặp lại đồng đội, từ cảm giác được bước qua những con đường mình từng diễu binh, nhìn lại hành trình đã đi qua và nhận ra bản thân trưởng thành hơn từng ngày. Khoảnh khắc chị nhớ rõ nhất là lúc đội hình đi qua lễ đài chính A50.

“Đó là lần đầu tiên tôi chính thức làm nhiệm vụ lớn như vậy. Khi đi giữa vòng tay đồng bào miền Nam, tôi cảm nhận rất rõ tình cảm yêu thương dành cho mình và cho lực lượng. Cảm xúc ấy đặc biệt lắm, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rưng rưng”, chị nói.

Thượng úy Dương Thị Thơm thực hiện nhiệm vụ A50 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở A80, chị và chồng đều làm nhiệm vụ. Những lần gặp nhau vội vã chỉ 5-10 phút khi hợp luyện lại trở thành kỷ niệm đặc biệt. “Cảm giác còn hơn cả hồi mới cưới. Chỉ vài phút thôi nhưng ấm lòng lắm”, chị cười.

Sau những tháng ngày thiêng liêng ấy, chị trở lại nhịp sống quen thuộc, về đơn vị, về nhà. Thỉnh thoảng có người gặp lại, vui vẻ trêu: “Không vác kèn nữa à Thơm?”. Một câu hỏi nửa đùa nửa thật mà nhắc nhau về cả một năm nhiều dấu ấn.

Có lẽ vì đã đi qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, Tết năm nay, chị chọn sự giản dị. Nhà cửa chỉ sắm sửa vừa đủ, không cầu kỳ, không phô trương.

“Những tháng xa gia đình, nhất là xa con, khiến tôi trân trọng thời gian hơn rất nhiều. Tết này tôi chỉ mong được bình yên bên chồng con. Một ấm trà, một bếp lửa, một mâm cơm Tết giản đơn, ba người ngồi trong ngôi nhà nhỏ, kể lại chuyện một năm đã qua là đủ”, chị Thơm tâm sự.

Giao thừa… lệch lịch

Năm qua, con gái chị Thơm vào lớp một. Nghĩ về điều đó, chị không khỏi chạnh lòng vì con đã thiệt thòi khi thời gian cha mẹ ở bên còn hạn chế. Bởi vậy, những ngày đầu năm này, chị cố gắng ở cạnh con nhiều hơn.

Chị Thơm và chồng từng có cơ hội cùng làm nhiệm vụ A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thứ con cần nhất vẫn là tình cảm của cha mẹ. Tôi đã và sẽ cố gắng dành thời gian vui chơi, tâm sự cùng con. Đêm nào cũng phải ôm con thủ thỉ đủ chuyện thì hai mẹ con mới ngủ được”, chị kể.

Chị nói thêm, Tết của người lính luôn có một khác biệt quen thuộc: Trực Tết.

Năm ngoái, vừa qua Tết, chị đã lên đường làm nhiệm vụ. Năm nay, hai vợ chồng lại trực lệch lịch, đêm giao thừa không thể ở nhà cùng nhau. Chị thừa nhận cũng có chút tiếc nuối.

“Nhưng có lẽ vì thế mà mỗi lần được sum vầy lại càng quý hơn. Tết của chúng tôi, mỗi đồng chí được phát hai chiếc bánh chưng. Tôi thích điều đó lắm”, chị chia sẻ.

Vợ chồng vừa là đồng chí, vừa là đồng đội nên thấu hiểu nhau từ những điều rất nhỏ. Sự đồng cảm trong nghề nghiệp trở thành nền tảng giúp chị Thơm và chồng vững vàng suốt những tháng ngày xa nhà.

Gần 20 năm theo nghiệp vận động viên chuyên nghiệp, chị đã quen với những cái Tết ngắn ngủi. Khi chuyển sang quân ngũ, tiếp tục cống hiến và truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau, chị càng thấm thía giá trị của hai chữ sum vầy.

“Mỗi lần Tết đến, thấy mọi người rộn ràng sắm sửa, tôi lại nghĩ đến ông cha ta thời chiến. Chắc khi ấy các cụ cũng chỉ ước được quây quần bên gia đình, mang về cho con tấm áo mới. Nghĩ vậy để thấy mình càng phải trân trọng những gì đang có”, chị Thơm bộc bạch.

Vợ chồng chị Thơm bên con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm mới, mong ước của chị vẫn giản dị: Gia đình mạnh khỏe, bình yên, bản thân tiếp tục được truyền tải tài năng, kinh nghiệm cho lớp quân nhân trẻ.

Những ngày đầu xuân, chị Thơm cũng gửi lời chúc đến các gia đình quân nhân, đặc biệt là những người đang xa nhà, đồng thời nhắn nhủ mọi người luôn giữ sức khỏe, cùng nhau cố gắng cống hiến cho Tổ quốc.

Với chị, sau một năm đi qua bằng kỷ luật và trách nhiệm, Tết chỉ cần được bình yên bên những người thân yêu là đủ.