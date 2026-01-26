Đình Bắc trải lòng về khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại giải U23 châu Á 2026

Chỉ một ngày sau khi trở về từ Saudi Arabia, sức nóng của "hiện tượng" Nguyễn Đình Bắc vẫn không hề giảm sút. Hàng trăm cổ động viên đủ mọi lứa tuổi đã có mặt tại một trung tâm thương mại lớn ở thủ đô, kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để được trực tiếp trò chuyện cùng ngôi sao mang áo số 7 của U23 Việt Nam.

Xuất hiện với vẻ ngoài gần gũi và nụ cười luôn nở trên môi, Đình Bắc nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của đám đông. Đáp lại sự yêu mến của khán giả, tiền đạo sinh năm 2004 kiên nhẫn ký tặng và chụp ảnh cùng từng người.

Đình Bắc ghi bàn và nhận thẻ đỏ ở trận đấu với U23 Hàn Quốc ngày 23/1 (Ảnh: AFC).

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của buổi giao lưu là khi Đình Bắc nhắc lại khoảnh khắc nghiệt ngã trong trận tranh huy chương đồng với U23 Hàn Quốc. Việc phải nhận thẻ đỏ và rời sân trong một trận cầu sinh tử là ký ức mà anh khẳng định "không bao giờ quên".

"Từ thời điểm bị truất quyền thi đấu cho đến khi trận đấu kết thúc, đó là quãng thời gian dài nhất mà tôi từng trải qua trong sự nghiệp của mình", Đình Bắc chia sẻ.

Trong phòng thay đồ và bên lề đường pitch, chân sút 22 tuổi đã trải qua những giây phút căng thẳng tột độ: "Lúc đó trận đấu rất căng thẳng, đội mình không còn lợi thế quân số, bản thân tôi lại không thể ở trên sân cùng đồng đội. Tôi chỉ biết đứng ngoài cầu nguyện, mong anh em đủ bản lĩnh để vượt qua. Tôi đã nhờ mọi người hãy đá thay cả phần của tôi nữa".

Sự hối lỗi chân thành cùng tinh thần trách nhiệm của Đình Bắc đã nhận được những tràng pháo tay khích lệ không ngớt từ khán giả. Thất bại cá nhân với tấm thẻ đỏ ấy dường như đã trở thành bài học đắt giá, giúp tiền đạo này trưởng thành hơn về mặt tư duy và tâm lý thi đấu.

Buổi giao lưu khép lại trong không khí ấm cúng, rộn ràng tiếng cười. Những lời chia sẻ gan ruột của Đình Bắc không chỉ giúp người hâm mộ hiểu thêm về áp lực của các cầu thủ trẻ, mà còn khẳng định ý chí của "Những chiến binh Sao vàng" xứng đáng là niềm hy vọng hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong tương lai.