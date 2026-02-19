Nhiều năm chưa trả nợ tiền sử dụng đất, muốn xóa nợ có phải tính lại?

Một công dân tại TPHCM đặt câu hỏi, cho biết được chính quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, ghi nợ tiền sử dụng đất số tiền 5 triệu đồng vào ngày 17/1/2006. Hiện nay, gia đình ông có nhu cầu xóa nợ tiền sử dụng đất để thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

Khi thực hiện xóa nợ, gia đình ông phải nộp số tiền 5 triệu đồng theo Giấy chứng nhận hay phải xác định lại tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm hiện hành?

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 25 TPHCM căn cứ theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019 quy định xử lý đối với tiền chậm nộp thuế và các quy định liên quan, cho biết cụ thể như sau.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 10/12/2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật).

Đối với trường hợp nộp hồ sơ thanh toán nợ quá hạn từ ngày 6/11/2025, tính tiền sử dụng đất theo quy định căn cứ điểm c khoản 18 Điều 1 Nghị định 291/2025 ngày 6/11/2025 của Chính phủ và tiền chậm nộp căn cứ Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019.

Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày hết hạn ghi nợ trên Giấy chứng nhận đến ngày cơ quan Thuế tính lại tiền sử dụng đất và ban hành thông báo nộp tiền.