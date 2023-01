Bi hài cảnh du khách dùng cả xe kéo chở lễ "khủng" vào đền cầu may

(Dân trí) - Những mâm lễ lớn khó lòng bê bằng tay để di chuyển quãng đường dài, được đưa lên xe kéo hay xe điện, chở vào tận khu vực dâng lễ để phục vụ khách dâng hương, cầu cúng ở Đền Hoàng Mười.

Đền ông Hoàng Mười thuộc địa phận làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, tọa lạc ở vị trí đắc địa, được bao phủ bởi núi, sông hội tụ. Ngôi đền gắn với truyền thuyết về vị thần được phái xuống trần gian hóa thân thành một vị tướng tài ba dưới thời nhà Lê, có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giúp dân no ấm và được người dân lập đền thờ (Ảnh: Kiều Hoa).

Đền ông Hoàng Mười được xây dựng từ thế kỷ 17. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, đền không còn nguyên vẹn. Năm 1995, đền được trùng tu, khôi phục.

Đền Hoàng Mười còn có tên khác là Mỏ Hạc Linh Từ với kiến trúc độc đáo và giá trị văn hóa, tín ngưỡng trong hệ thống đạo Mẫu tứ phủ Liễu Hạnh. Năm 2002, đền ông Hoàng Mười được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xếp hạng di tích lịch sử văn hóa (Ảnh: Kiều Hoa).

Lễ hội Đền ông Hoàng Mười diễn ra vào ngày 9-10 tháng Mười âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, ngôi đền được truyền tụng linh thiêng này tấp nập du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái...

Tương truyền, ông Hoàng Mười là vị linh thần ở hàng thứ 3 trong hệ thống thần linh của điện thần Tứ phủ, được coi là vị thánh chuyên ban lộc về công danh. Bởi vậy, nhiều người đến ngôi đền này xin lộc đều cầu mong được quan Hoàng Mười phù hộ độ trì cho học hành giỏi giang, thi cử đỗ đạt, đường quan lộ được hanh thông...

Khu vực viết sớ luôn tấp nập. Ngoài mưu cầu công danh, tài lộc, sức khỏe, bình an, đền Hoàng Mười còn là điểm đến của những người làm kinh doanh để cầu mong một năm buôn bán thuận lợi.

Tùy vào khả năng kinh tế mà người dân và du khách thập phương có thể tự chuẩn bị lễ vật đơn giản hoặc cầu kỳ...

Hai du khách đến từ thành phố Hải Phòng sửa soạn lại mâm lễ trước khi vào dâng cúng tại đền ông Hoàng Mười. Nhiều du khách tin rằng, sự thành kính và thành tâm sẽ giúp những lời cầu ước của họ trở thành sự thật thay vì lễ vật mâm cao cỗ đầy...

Tuy nhiên, có những mâm lễ lên tới cả triệu đồng, bao gồm hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt, trà, rượu, tiền vàng, áo mũ... Với mâm lễ này, chỉ đàn ông trai tráng khỏe mạnh mới có thể bê trên tay vượt hàng trăm mét từ cổng đền tới khu vực hành lễ.

Với những nhóm du khách phụ nữ và trẻ em hoặc du khách có nhu cầu, các cơ sở bán hương hoa trước cổng đền sẽ phục vụ thêm dịch vụ vận chuyển lễ vào tận sân đền, khu vực hành lễ.

Một số cơ sở kinh doanh còn có thêm dịch vụ xe điện để chở khách và lễ vào đền.

Một chiếc xe điện chất đầy mâm lễ len lỏi giữa dòng người để tiến vào đền Hoàng Mười. Ông Đinh Văn Tiến (trú tại Hà Nội) cho biết: Đoàn của ông gồm 3 gia đình, mỗi gia đình sắm một mâm lễ riêng. Vì mâm lễ khá nặng nên ông Tiến và 2 gia đình khác sử dụng dịch vụ vận chuyển của cửa hàng bán đồ lễ. "Mình mua lễ ở cửa hàng nên không mất phí chuyển lễ vào đền", ông Tiến cho hay.

Nếu khách có nhu cầu, người của các cơ sở bán đồ lễ sẽ mang lễ vào tận ban thờ. Khu vực hành lễ rất đông người, do vậy việc ôm vác mâm lễ nặng để di chuyển không hề đơn giản.