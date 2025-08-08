Người đàn ông mất tích vô tình được ướp xác còn nguyên vẹn gần 30 năm

Thi thể người chết còn nguyên vẹn sau 28 năm mất tích

Thi thể của Nasiruddin, 31 tuổi, được người dân phát hiện gần rìa sông băng Lady Meadows đang thu hẹp, thuộc vùng Kohistan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Phần thi thể của nạn nhân còn nguyên vẹn, thậm chí quần áo cũng không bị rách.

Nạn nhân (ảnh phải) trước khi bị mất tích 28 năm trước (Ảnh: The Sun).

Theo lời kể của người thân trong gia đình, năm 1997, anh Nasiruddin cùng anh trai bỏ trốn lên núi sau một mâu thuẫn ở làng. Nasiruddin đã lập gia đình, có vợ và hai con.

Khi mâu thuẫn xảy ra, hai anh em cùng tới thung lũng Lady. Tới chiều, Nasiruddin bước chân vào một hang động rồi không quay trở lại. Chỉ có người anh trai may mắn sống sót.

Kể từ đó, gia đình liên tục tìm kiếm nạn nhân nhưng đành bỏ cuộc vì không thể tìm thấy. Sau 28 năm trôi qua, mới đây thi thể bất ngờ lộ diện giữa lớp băng đang tan. Bên cạnh thi thể còn có một tấm thẻ căn cước ghi tên Naseeruddin. Người phát hiện thấy đầu tiên là một người chăn cừu đi ngang qua thung lũng.

Sau đó, cảnh sát địa phương cũng xác nhận đây là người đàn ông từng được báo cáo bị mất tích tại khu vực này vào tháng 6/1997. Tai nạn xảy ra khi anh rơi xuống một khe nứt trong sông băng.

"Khi nhìn thấy anh ấy, tôi không tin vào mắt mình. Phần thi thể còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phân hủy", người chăn cừu nói.

Trong khi đó, gia đình nạn nhân cho biết, việc tìm thấy xác của người thân sau gần 3 thập kỷ giúp họ bớt nguôi ngoai phần nào.

Nhiều sông băng trên thế giới đang tan chảy (Ảnh: News).

Các chuyên gia nghiên cứu cho biết, vài năm trở lại đây, khu vực này ghi nhận lượng tuyết giảm rõ rệt khiến băng tuyết lộ ra ngoài ánh nắng trực tiếp và tốc độ tan nhanh hơn. Việc thi thể anh Nasiruddin lộ diện dưới lớp băng là minh chứng rõ rệt cho thấy tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu.

Giáo sư Muhammad Bilal, Trưởng khoa Môi trường tại Đại học Comsats Islamabad lý giải, thi thể người khi rơi vào sông băng sẽ lập tức bị đông cứng bởi nhiệt độ cực thấp, từ đó ngăn quá trình phân hủy. Do thiếu oxy và độ ẩm, cơ thể sẽ ở trạng thái ướp xác tự nhiên suốt nhiều năm. Điều này giải thích lý do tại sau sau 28 năm, xác của anh Naseeruddin gần như còn nguyên vẹn.

Kohistan là khu vực miền núi, nằm ở rìa ngoài của dãy Himalaya. Pakistan hiện có hơn 13.000 sông băng – nhiều nhất thế giới ngoài hai cực. Tuy nhiên, nhiệt độ toàn cầu tăng do biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các sông băng tan chảy nhanh chóng.

Những thi thể lộ ra từ sông băng tan chảy những năm gần đây

Khi các sông băng trên thế giới tan và rút dần, ngày càng nhiều trường hợp phát hiện thi thể những người leo núi, trượt tuyết hoặc nhà thám hiểm mất tích hàng chục năm trước.

Tháng 7/2024, thi thể được bảo quản của một nhà leo núi người Mỹ được tìm thấy sau 22 năm mất tích khi đang chinh phục một đỉnh núi tuyết ở Peru.

Tương tự vào tháng 6/2024, Nepal thu hồi 5 thi thể đông cứng trên núi Everest. Trong đó có một thi thể chỉ còn bộ xương. Đây vốn là chiến dịch dọn dẹp Everest và các đỉnh núi lân cận như Lhotse, Nuptse.

Hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến sông băng tan chảy làm lộ diện nhiều thi thể từng mất tích suốt hàng chục năm (Ảnh minh họa: News).

Năm 2023, thi thể một nhà leo núi người Đức mất tích từ năm 1986 cũng được tìm thấy trên một sông băng ở dãy Alps, Thụy Sĩ, sau khi lớp băng tuyết bị tan chảy.

Năm 2017, lực lượng cứu hộ núi của Italia tìm thấy hài cốt các nhà leo núi trên sông băng ở sườn nam Mont Blanc. Các nạn nhân được cho là mất tích từ những năm 1980 hoặc 1990. Vài tuần sau, một thi thể khác được phát hiện ở dãy Alps, Thụy Sĩ, được xác định là một nhà leo núi người Anh mất tích từ năm 1971.

Cùng năm đó, một sông băng ở Thụy Sĩ tan chảy đã lộ ra thi thể một cặp vợ chồng mất tích từ năm 1942. Cảnh sát cho biết thi thể được một nhân viên khu nghỉ dưỡng mạo hiểm phát hiện gần một trạm cáp treo trên sông băng.

Năm 2016, thi thể của một nhà leo núi nổi tiếng và một quay phim thám hiểm cũng lộ diện khi phần sông băng tan ra. Họ đều là nạn nhân bị chôn vùi trong trận lở tuyết Himalaya xảy ra vào năm 1999.