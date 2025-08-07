Cô gái Pháp tìm được gia đình Việt sau 22 năm nhờ kết nối của báo Dân trí

Ngày 3/7, báo Dân trí đã đăng tải bài viết: "Hơn 20 năm ở Pháp, cô gái khát khao tìm lại bố mẹ Việt ở Phú Thọ" chia sẻ câu chuyện của Sarah Lou (SN 2003, tên Việt Nam là Bùi Thị Hoà) mong muốn được kết nối với nguồn cội.

Qua quá trình xác minh, phóng viên Dân trí tìm được gia đình ông Bùi Minh Sơn và bà Hoàng Thị Cải (ở xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) có thông tin trùng khớp.

Cô gái gốc Việt đã gửi mẫu tóc, móng tay về Việt Nam để tiến hành xét nghiệm ADN.

Sáng 6/8, bà Hoàng Thị Cải có mặt tại Trung tâm xét nghiệm GENTIS ở Hà Nội thực hiện thủ tục xác định quan hệ huyết thống với Sarah. Kết quả xét nghiệm khẳng định bà Hoàng Thị Cải và Sarah là mẹ - con.

Bà Hoàng Thị Cải và con trai Bùi Phú Dũng tại Trung tâm xét nghiệm GENTIS ở Hà Nội sáng 6/8 (Ảnh: Xơn Bùi).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Sarah cho biết, từ khi biết kết quả, cô chưa dám tin đó là sự thật, lâng lâng cảm xúc hạnh phúc.

"Khoảnh khắc nhận được kết quả, tôi ngỡ ngàng, mọi chuyện như giấc mơ. Đây có lẽ là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Xin cảm ơn báo Dân trí đã giúp đỡ kết nối tôi với nguồn cội", Sarah trải lòng từ Pháp.

Nghĩ về ngày đoàn tụ tại Việt Nam, Sarah chưa biết sẽ chia sẻ điều gì với bố mẹ. Với cô, cảm giác được trở về, nhìn thấy hình ảnh quê hương, gia đình ngoài đời thực là niềm hạnh phúc.

Nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm, bà Hoàng Thị Cải không giấu được niềm vui và xúc động. Nỗi mặc cảm trong lòng bà phải đưa con gái vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chưa thể xoá mờ.

"Ở tuổi xế chiều, vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nhận lại được con gái. Sau nhiều đêm thấp thỏm, tôi trút bỏ được nỗi lo âu trong lòng. Giờ đây, cả nhà mong cháu sớm trở về Việt Nam", bà nói.

Theo bà Cải, thông tin cô gái Pháp muốn tìm lại cội nguồn khiến cuộc sống của gia đình có phần xáo trộn. Câu chuyện cũ được hàng xóm nhắc lại kèm nhiều lời đàm tiếu khiến cả nhà không khỏi chạnh lòng.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu máu của bà Hoàng Thị Cải, đồng thời tiếp nhận mẫu tóc và móng tay của Sarah Lou gửi từ Pháp để phục vụ xét nghiệm ADN (Ảnh: Xơn Bùi).

Từ lúc đọc bài viết tìm mẹ của Sarah Lou trên báo Dân trí, đêm nào bà cũng thao thức, khó chợp mắt do hồi hộp, chờ ngày được gặp lại con.

"Nghĩ lại chuyện cũ, tôi chỉ biết khóc thầm lặng lẽ và mong con tha lỗi. Tôi sợ cô gái đó không có quan hệ huyết thống với gia đình, cả nhà sẽ rất thất vọng...", bà xúc động nói.

Trước khi có kết quả xét nghiệm, qua kết nối của báo Dân trí, các thành viên trong gia đình bà Cải đã nói chuyện với Sarah trên Facebook. Hai bên bất đồng về ngôn ngữ nhưng công cụ dịch thuật giúp họ gắn bó và kết nối ký ức sau nhiều năm mong mỏi.

Hoàn cảnh khó khăn

Sarah Lou, chào đời ngày 22/1/2003, quê ở xã Thanh Đình, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (nay là xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ).

Từ lúc lọt lòng, Sarah được bố mẹ cho vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Phú Thọ. Một thời gian sau, cô bé được đưa sang Pháp làm con nuôi.

Hiện, cô đã tốt nghiệp đại học, chuẩn bị theo học thạc sĩ ngành truyền thông ở Pháp.

Hình ảnh Sarah Lou hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhắc lại ký ức năm xưa, bà Cải buồn bã kể, hai vợ chồng sinh được 7 người con. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông bà phải gửi cháu Bùi Thị Hoà vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Hai vợ chồng làm thuê cuốc mướn khắp nơi để nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Nhiều năm qua, nỗi dằn vặt trong lòng bà chưa nguôi ngoai, muốn tìm con gái nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Anh Bùi Phú Dũng và bà Hoàng Thị Cải hồi hộp trước khi tiến hành xét nghiệm ADN (Ảnh: Xơn Bùi).

"Năm đó, tôi không muốn xa con. Nhà quá nghèo, hai vợ chồng mong cho con vào Trung tâm giúp cháu được chăm sóc tốt hơn. Không ai ngờ từ khoảnh khắc định mệnh đó, bố mẹ và con gái cách xa hơn 20 năm mới có ngày gặp lại", bà cho biết.

Anh Bùi Phú Dũng - con trai bà Cải - cho biết, nhiều năm qua, chuyện cho em gái vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi là "khoảng lặng" trong ký ức. Mọi người trong nhà không dám nhắc lại vì sợ bố mẹ buồn.

"Ban đầu, cả nhà có chút bối rối và ngỡ ngàng khi biết tin em muốn tìm lại gia đình. Sau giây phút trấn tĩnh, bố mẹ mong được tiến hành xét nghiệm ADN để kết nối với con gái, không thể chối bỏ máu mủ của mình", anh Dũng bày tỏ.