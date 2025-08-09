Mẹ bỏ con 16 tháng tuổi ở nhà đến chết để đi du lịch và lời kể "lạnh người"

Theo Mirror, từ 6 đến 16 tháng 6/2023, Candelario rời khỏi nhà ở Cleveland (bang Ohio, Mỹ) để đến Detroit (bang Michigan, Mỹ) và sau đó đến Puerto Rico. Trong suốt 10 ngày ấy, bé Jailyn bị bỏ mặc hoàn toàn, không ai chăm sóc.

Khi trở về, Candelario phát hiện con gái bất tỉnh trong chiếc cũi bẩn thỉu, dính đầy phân và nước tiểu. Bé gái được xác định đã tử vong vì mất nước nghiêm trọng. Theo cảnh sát Cleveland (CPD), đây là một trong những vụ án "kinh hoàng nhất" mà họ từng phải xử lý.

Tháng 2/2024, Kristel Candelario nhận tội giết người nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho trẻ em, lãnh án tù chung thân không được ân xá.

Bé Jailyn tử vong sau 10 ngày bị bỏ lại một mình trong cũi (Ảnh: Mirror).

Mới đây, trong trại giam, Candelario lần đầu chia sẻ câu chuyện phía sau tội ác khiến cả nước Mỹ rúng động. Cô cho biết mình từng nhập viện trong tháng 1 và tháng 2/2023 vì gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, có thời điểm cô còn nghĩ đến chuyện tự sát.

"Lúc đó tôi không thể tự đi lại. Tôi nằm viện gần 2 tuần. Sang tháng 3, tôi và bạn trai cũ muốn đi nghỉ mát", Candelario kể lại.

Cô khẳng định bạn trai không liên quan đến sự việc, vì trước khi đi cô đã nói với anh rằng bé Jailyn sẽ do mẹ ruột của cô trông nom. Song, trong tâm lý bất ổn, quyết định rời khỏi căn nhà, bỏ lại con gái được cô đưa ra một cách bốc đồng.

"Thật sự tôi rời nhà trong một cơn bốc đồng. Tôi chỉ nắm vội vài món đồ rồi lao ra khỏi cửa, giống như bị truy đuổi. Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ tận hưởng kỳ nghỉ ở Puerto Rico hay sẽ sống sung sướng gì cả. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống đầy áp lực, trầm cảm, lo âu. Tôi không muốn tiếp tục sống nữa. Tôi đã gặp quá nhiều rắc rối trong đời", cô nói.

Những người đi cùng chuyến du lịch nhận ra Candelario có điều gì đó bất ổn. Thậm chí, bạn trai cô cũng từng hỏi về bé Jailyn. "Khi anh ấy nhắc tới con bé, tôi như sực nhớ ra một người mà mình đã để quên ở đâu đó", cô kể.

Cô từng thoáng nghĩ đến chuyện gọi cho hàng xóm nhờ kiểm tra bé, nhưng rồi lại thôi. Đó là quyết định mà giờ đây cô gọi là "một sai lầm nghiêm trọng".

Thời điểm ấy, cha mẹ Candelario đang đi nghỉ cùng đứa con lớn của cô - một bé gái 7 tuổi. Họ tưởng con gái vẫn ở nhà trông Jailyn, không hề biết đứa cháu 16 tháng tuổi bị bỏ lại trong cũi với vài bình sữa. Khi trở về và phát hiện Jailyn đã không còn thở, Candelario nói "thế giới của cô như sụp đổ".

"Không phải vì tôi nghĩ đến việc phải vào tù, điều đó không quan trọng. Tôi là người lớn và tôi phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi tuyệt vọng, khi đó tôi tin con bé còn có thể được cứu. Chuyện đáng ra không phải kết thúc như vậy, vì con bé vẫn ổn, tôi vẫn luôn chăm sóc con", cô nghẹn ngào.

Tại phiên tòa tuyên án, công tố viên trích đoạn video ghi âm từ chuông cửa nhà hàng xóm, cho thấy trong những ngày cuối cùng, tiếng khóc tuyệt vọng của bé Jailyn vẫn vang lên giữa căn nhà hoang vắng.

Bác sĩ pháp y Elizabeth Mooney mô tả mức độ đau đớn mà cô bé phải chịu: "Đó không chỉ là vài giờ hay vài ngày. Đó là cả tuần dài chịu đựng sự bỏ rơi, đói và khát nước đến kiệt sức. Đó là nỗi đau mà không ai trong chúng ta có thể thực sự tưởng tượng nổi".

Candelario bị kết án tù chung thân không được ân xá (Ảnh: Mirror).

Thẩm phán Brendan Sheehan của Tòa án Quận Cuyahoga (bang Ohio, Mỹ) đã không giấu nổi phẫn nộ khi tuyên án: "Sợi dây liên kết giữa mẹ và con là một trong những thứ thuần khiết và thiêng liêng nhất. Vậy mà cô đã phản bội điều đó đến tận cùng.

Đứa trẻ ấy đã cố gắng sống sót, chờ đợi ai đó đến cứu và chỉ một cuộc điện thoại thôi, cô có thể cứu nó. Thay vào đó, người ta thấy ảnh cô trên bãi biển, trong khi con cô ăn chính phân của mình để sống sót".

Ông kết luận: "Cũng như cô đã không thả Jailyn ra khỏi cũi cho đến khi con bé lìa đời, cô cũng sẽ không được bước ra khỏi phòng giam đến hết phần đời còn lại. Khác chăng là nhà tù vẫn sẽ cho cô ăn".