Bỏ phố về quê, hai chàng trai bán tài sản xây căn bếp hút triệu lượt xem

Năm 2023, một năm sau đại dịch Covid-19, nhịp sống ở các đô thị dần hồi phục, hai chàng trai lại chọn lối đi ngược dòng: Từ bỏ thành phố phồn hoa để trở về bên ngọn đồi vắng ở xã Đại Hưng, nay là phường Thượng Đức (Đà Nẵng).

Tại đây, chiếc kho cũ đã hóa thành gian bếp, khởi đầu cho kênh TikTok mang tên “Bếp bên sườn đồi” thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi.

“Nếu người trẻ cứ rời quê, ai là người ở lại?"

Anh Đào Duy Tài (SN 1992, Đà Nẵng) gắn bó với công việc truyền thông từ khi tốt nghiệp cao đẳng. Sau 10 năm, anh được trải qua đủ cung bậc cảm xúc nghề nghiệp. Thế nhưng, đâu đó trong tâm khảm, chàng trai này luôn ấp ủ giấc mơ trở về quê hương.

Sau thời gian dài ở phố, anh Tài chọn về quê để được gần gũi gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với anh Tài, sự mỏi mệt khi không còn thấy mình thuộc về nhịp sống hối hả chốn thị thành và đặc biệt là nỗi nhớ cha mẹ trở thành chất xúc tác khiến anh quyết định “bỏ phố”.

“Động lực lớn nhất của tôi là mong muốn được trở về quê hương, gần gũi và chăm sóc cha mẹ khi tuổi đã cao. Tôi không muốn mang cảm giác hối tiếc trong tương lai khi không còn cơ hội thực hiện điều đó”, anh Tài bộc bạch.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, buộc mọi người ở yên trong nhà, cách ly với nhịp sống quen thuộc, anh Tài cũng như nhiều người trẻ bắt đầu đặt câu hỏi: Sống ở phố để làm gì nếu mâm cơm chỉ có một mình, nếu suốt tuần chỉ là họp hành, deadline (thời hạn hoàn thành công việc) và cảm giác trống rỗng?

Cùng với sự động viên và đồng hành của người bạn thân là anh Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1991, Đà Nẵng), anh Tài quyết định về quê.

Thế nhưng, việc rời bỏ một công việc ổn định, thu nhập tốt, để trở về quê là quyết định không dễ dàng.

Anh Tài cho biết, ban đầu gia đình anh cũng hoang mang, bạn bè thì bất ngờ. Đã có lúc, anh và người bạn của mình chùn chân trước những câu hỏi: “Về quê rồi sẽ làm gì?”, “Liệu có thất bại không?”, “Bố mẹ đã vất vả nuôi ăn học, giờ lại quay về làng làm bếp?”...

Nhưng rồi, chàng trai lại nghĩ: "Chờ đến khi nào mới về với bố mẹ được nữa? Nếu người trẻ cứ rời quê, thì ai sẽ ở lại để gìn giữ những giá trị truyền thống của cha ông?".

Giấc mơ âm ỉ hóa hiện thực

Những ngày đầu khi trở về quê, chưa biết làm gì, hai chàng trai thường lên sau đồi. Thấy nhà kho cũ kỹ, đầy bụi bặm, cả hai bắt tay vào dọn dẹp. Không có kế hoạch gì cụ thể, họ chỉ muốn “làm việc cho lòng đỡ trống”.

Nhưng chính trong quá trình cải tạo nhà kho, ý tưởng về một gian bếp nhỏ bắt đầu nhen nhóm. Thông qua gian bếp đỏ lửa, hai chàng trai mong muốn có thể làm sống lại ký ức tuổi thơ và kể những câu chuyện gần gũi qua hình ảnh, âm thanh và cả những đặc sản quê mình.

Sau khi được cải tạo, nhà kho mang diện mạo mới, nhưng vẫn giữ sự mộc mạc, giản dị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tháng 4/2023, kênh “Bếp bên sườn đồi” chính thức ra đời với chiếc máy ảnh cũ cùng những thiết bị thô sơ, góc quay, ánh sáng không hoàn hảo, nhưng đổi lại là cảm xúc mộc mạc và chân thành của hai chàng trai.

Đó là nồi canh rau nấu mắm cái bốc khói, là mẻ khoai lang ngào đường bên bếp tro, là món bánh tráng nhúng mật mía đậm vị tuổi thơ. Từng video, từng thước phim được dựng nên bằng sự chắt chiu, từng khung hình được canh chỉnh cẩn thận bằng tay vì máy không có chế độ tự động lấy nét. Có hôm, họ phải quay đi quay lại hơn 20 lần chỉ vì một đoạn cháo sôi... chưa đủ cảm xúc.

""Bếp bên sườn đồi" trước hết là căn bếp nhỏ sau nhà, nhưng sâu xa hơn, đó là nơi chúng tôi gửi vào cả những trăn trở về quê hương, gia đình, về cách mà người trẻ có thể sống có ích theo cách riêng của mình”, anh Tài chia sẻ.

Ngoài các món quen thuộc của xứ Quảng như mì Quảng, bánh tráng cuốn cá nục, cháo nấm tràm, anh Tài và anh Hiếu còn tái hiện nhiều món ăn lạ, “nghe là tò mò” như cá liệt kho khạp, canh chuối "hờn" mắm cái, bún "vớt sông"…

Mỗi món ăn đều được giới thiệu với câu chuyện cụ thể, từ nguồn gốc nguyên liệu, cách nấu truyền thống cho đến ký ức người dân địa phương.

Căn bếp đơn giản nhưng đượm tình quê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh yếu tố ẩm thực, “Bếp bên sườn đồi” còn tích hợp các dự án cộng đồng. Họ thực hiện loạt video “Nấu ăn nhà người lạ”, “Nấu ăn cho em”, “Bữa cơm đoàn viên”… bằng cách tìm đến những cụ già neo đơn, phụ nữ đơn thân hay người khuyết tật, cùng nấu và ăn một bữa cơm như người thân.

Những thước phim ấy chỉ có tiếng dao thớt, tiếng bếp lửa, tiếng trò chuyện thân tình... nhưng khiến hàng trăm nghìn người xem rơi nước mắt.

Từng hết sạch tiền, muốn bỏ cuộc

Tính đến nay, “Bếp bên sườn đồi” đã có mặt trên các nền tảng mạng xã hội với tổng cộng hàng trăm ngàn lượt theo dõi, hàng trăm video kể chuyện làng quê được đăng tải. Tài và Hiếu đã trở thành những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản là sự giản dị, tử tế, chỉn chu và giàu cảm xúc.

Dù vậy, hành trình ấy không hề dễ dàng. Thời gian đầu, hai người gần như cạn kiệt tài chính, phải bán đi nhiều thiết bị cá nhân để có tiền trang trải. Căn bếp dựng lên từ nhà kho cũ, tự thiết kế, tự đóng bàn ghế, ánh sáng cũng phải tự chỉnh cho vừa. Có ngày quay 12 tiếng chỉ để có vài phút video đạt chuẩn. Đôi khi chỉ một cơn mưa lớn cũng khiến kế hoạch cả tuần đổ bể.

“Có lúc mệt quá, chúng tôi nghĩ đến chuyện dừng lại. Nhưng rồi, khi đọc những bình luận của khán giả, có người từ Canada, có người ở Đức, có người là người con xa quê lâu năm, nói rằng nhờ video của chúng tôi mà họ được khóc, được tìm lại vị quê, thì chúng tôi biết, mình không được bỏ cuộc”, anh Tài chia sẻ.

Khi được hỏi về điều được và mất sau hành trình “bỏ phố về quê”, anh Tài trầm ngâm cho biết mình mất nguồn thu nhập ổn định, mất những điều kiện sống đầy đủ ở phố. Thậm chí, có những lúc cả hai hết sạch tiền tiết kiệm, phải bán dần những món tài sản mình từng tích cóp được trong thời gian còn ở phố.

Dù đã rời phố khá lâu, anh Tài vẫn chưa nguôi nỗi nhớ nghề. Nhưng đổi lại, khi về quê, Tài có thời gian bên gia đình, có cơ hội sống gần thiên nhiên, và niềm đam mê cũng được sống lại thông qua các video tự thực hiện.

Kẹo mạch nha là một trong những món ăn được anh Tài và anh Hiếu giới thiệu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi không chỉ nấu ăn, mà kể chuyện, như chuyện của một vùng đất, chuyện của một người mẹ, chuyện của một món ăn thất truyền, chuyện của một bà cụ ngồi nhai trầu dưới mái hiên... Đó là những điều mà không có thành phố nào cho mình được”, anh Tài chia sẻ.

Trước thực tế ngày càng có nhiều người trẻ nung nấu ý định rời thành phố về quê, anh Tài thẳng thắn chia sẻ: "Không phải ai cũng nên về quê, bởi ngoài dũng khí, còn cần sự chuẩn bị kỹ càng về tài chính, tâm lý, lòng kiên nhẫn và cả chỗ dựa tinh thần. Đây không phải là sự lãng mạn".

Anh Tài tiết lộ, cả hai đang lên kế hoạch mở rộng các nội dung giới thiệu làng nghề, văn hóa địa phương, kết nối các vùng miền bằng ẩm thực. Ngoài ra, họ cũng muốn tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương, để căn bếp nhỏ ấy không chỉ là nơi nấu ăn, mà là nơi lan tỏa giá trị văn hóa.

Gian bếp nhỏ đã trở thành nơi để hai chàng trai kể những câu chuyện làng quê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi mong rằng một ngày nào đó, "Bếp bên sườn đồi" sẽ không chỉ là một kênh YouTube mà là một "thư viện sống" có thể lưu giữ, kể lại và lan tỏa những gì thuộc về quê hương”, anh khẳng định.