Nườm nượp người đi chợ "mua may bán rủi"

(Dân trí) - Từ 17h chiều 28/1 (mùng 7 Tết), trên các tuyến đường dẫn về chợ Viềng xuân Quý Mão 2023 (tỉnh Nam Định), đã ken đặc người qua lại.

Chợ Viềng xuân Quý Mão 2023 diễn ra vào 2 ngày 28 và 29/1 (tức ngày 7 - 8 tháng Giêng âm lịch). Địa điểm họp chợ từ thị trấn Gôi về Kim Thái đến xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, trong đó trung tâm là xung quanh quần thể di tích Phủ Dầy ở xã Kim Thái.

Năm nay, chợ Viềng xuân Quý Mão 2023 diễn ra vào dịp cuối tuần và được tổ chức lại sau 2 năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phiên chợ năm nay số lượng du khách đến với chợ Viềng tăng đột biến. Bắt đầu từ 15h chiều 28/1, các tuyến đường dẫn đến chợ Viềng đã chật cứng người và xe. Nhiều người phải gửi xe cách chợ cả 3, 4 km để chen chân vào chợ.

Để đảm bảo an ninh trật tự chợ Viềng, lãnh đạo công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an huyện Vụ Bản, Nam Trực huy động 100% quân số; 170 cán bộ, chiến sĩ và tăng cường lực lượng công an tỉnh 30 cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho phiên chợ Viềng xuân Quý Mão 2023.

Từ 15h chiều 28/1, các lực lượng đã cắm chốt, phân luồng hướng dẫn người dân, các phương tiện di chuyển trên tuyến đi lại trong dịp đầu xuân năm mới cũng như đi dự phiên chợ Viềng xuân Quý Mão 2023 đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt.

Ở phiên chợ cầu may mỗi năm chỉ họp một lần này không thể thiếu món bê thui nổi tiếng. Từ đầu các con đường dẫn vào chợ, các cửa hàng bán thịt bê thui nhiều không kể xiết.

Với ý nghĩa "mua may bán rủi" đầu năm, khách tới chợ Viềng không cần mặc cả. Bởi người dân quan niệm, việc người bán không nói thách, người mua không mặc cả sẽ mang tới may mắn, thuận lợi cho cả đôi bên, cả người bán - người mua có thêm niềm tin vào những may mắn đầu năm.

Tại chợ Viềng, chủ yếu bán các đồ nông cụ, sản xuất nông nghiệp như thúng, mủng, quang gánh, liềm, cuốc xẻng... Nhiều người cho rằng, mua những vật dụng này tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ giúp họ có một mùa màng bội thu, no đủ suốt một năm.

Phiên chợ "mua may bán rủi", đã trở thành một nét văn hóa đẹp của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đã thành một thói quen, những người đi chợ Viềng về đều mang theo những cành lộc xanh tươi đầu năm mới, xua đi những điều không may mắn trong năm qua, rước về nhà niềm hạnh phúc, an bình trong năm mới.